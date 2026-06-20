Gurias do Yucumã goleiam e sobem na tabela do Gauchão Feminino Sub-20

Com o resultado positivo, a equipe subiu para o terceiro lugar na tabela de classificação (Foto: Divulgação | Gurias do Yucumã)

A derrota em casa na estreia do Gauchão Feminino Sub-20 de 2026 para o Internacional – um dos principais candidatos ao título estadual – não desmobilizou o elenco e a comissão técnica das Gurias do Yucumã. Prova disto, foi a atuação de gala que o selecionado de Tenente Portela protagonizou em Gravataí, na tarde de domingo (14/6).

As rubro-negras aplicaram uma goleada acachapante de 8 a 0 na equipe do Doutor Salomé Goulart Raiz. Também no domingo, a AEF de Estrela derrotou o Aimoré de São Leopoldo por 4 a 2. A segunda rodada será encerrada no dia 24, no SESC Protásio Alves, com o clássico Grenal.

Com o resultado positivo, as Gurias do Yucumã subiram para o terceiro lugar na tabela de classificação e, na rodada seguinte, recebem a AEF. A partida ocorrerá no domingo (21/6), às 15h, no distrito de São Pedro, em Tenente Portela.

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