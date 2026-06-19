Encontro em Tenente Portela reúne lideranças para discutir segurança e crescimento econômico

Representantes do poder público, empresários, instituições e lideranças da região participaram, na tarde de quinta-feira (18), de um encontro realizado no Centro Cultural de Tenente Portela com foco em segurança pública e desenvolvimento econômico.

A iniciativa, organizada por entidades empresariais locais com apoio de instituições ligadas à segurança, promoveu debates sobre ações e estratégias voltadas ao fortalecimento dos municípios e à melhoria da qualidade de vida da população.

Durante a programação, especialistas da área da segurança pública apresentaram análises sobre os principais desafios enfrentados pelas cidades da região, abordando também a relação entre segurança, investimentos e crescimento sustentável.

O evento contou com a presença de representantes de diversos municípios da Região Celeiro, entre eles Miraguaí, Derrubadas, Vista Gaúcha e Barra do Guarita, fortalecendo a troca de experiências e a construção de propostas conjuntas.

Ao longo das discussões, foi ressaltada a relevância da integração entre órgãos públicos, entidades representativas, forças de segurança e iniciativa privada para a elaboração de soluções capazes de enfrentar demandas regionais e promover avanços nas áreas social e econômica.

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