Inverno terá chuva acima da média no Rio Grande do Sul

Inverno no Hemisfério Sul, que inicia às 5h25 deste domingo (21/6), tende a ter chuva acima da média no Rio Grande do Sul (Foto: Diones Roberto Becker)

O inverno no Hemisfério Sul, que inicia às 5h25 deste domingo (21/6) e termina dia 22 de setembro, às 21h05, tende a ter chuva acima da média no Rio Grande do Sul, principalmente no Leste, Centro e Norte do Estado. — Mas não será tão rigoroso com relação às temperaturas — prevê o meteorologista da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI) e coordenador do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (SIMAGRO-RS), Flávio Varone.

Conforme ele, haverá frentes frias mais frequentes nos meses de julho, agosto e setembro. — Mas as temperaturas ficarão acima da média. As massas de ar frio devem ser mais curtas, menos duradouras aqui no Estado, então, teremos poucos dias de temperaturas mais baixas — afirma Flávio Varone.

— Essa condição de mais umidade favorece as temperaturas um pouco mais altas, o que pode prejudicar boa parte da safra de inverno. O desenvolvimento das culturas de trigo e cevada, entre outras, pode até acontecer, porém a condição de umidade e temperatura mais elevadas pode trazer algumas doenças fúngicas ao longo do ciclo — alerta o meteorologista.

El Niño

Segundo Flávio Varone, entre agosto e setembro, o Rio Grande do Sul provavelmente já terá a ocorrência do fenômeno El Niño, o que deve ocasionar temperaturas mais elevadas. — Esse evento está sendo chamado de Super El Niño e deve acontecer ao longo do segundo semestre no Estado e, caso se confirme essa intensidade, poderá trazer prejuízos à nossa agricultura — acrescentou.

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