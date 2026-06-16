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Chapecoense viaja à Índia para representar o Brasil no Miss Glam World 2026

Detentora de importantes títulos nacionais de beleza, Ana Carolina Henrich Lucatelli participa do concurso internacional em Kerala, onde candidatas de vários países disputarão a coroa entre os dias 17 e 23 de junho.

Por: Marcelino Antunes Fonte: ClicRDC
16/06/2026 às 08h43
Chapecoense viaja à Índia para representar o Brasil no Miss Glam World 2026
(Foto: Reprodução / ClicRDC)

A modelo e influenciadora Ana Carolina Henrich Lucatelli, natural de Chapecó, iniciou neste fim de semana sua viagem rumo à Índia para defender as cores do Brasil no Miss Glam World 2026. O concurso internacional reunirá representantes de diversas nações em uma programação voltada à cultura, talento e integração entre os povos.

A competição acontecerá em Kerala, região localizada no sul do país asiático, entre os dias 17 e 23 de junho. Durante o evento, as participantes participarão de atividades culturais, apresentações artísticas e desfiles temáticos que destacam as características e tradições de cada nação.

Ana chega ao certame respaldada por uma sequência de conquistas expressivas no universo dos concursos de beleza. Em sua trajetória, conquistou os títulos de Miss Beleza do Oeste Catarinense 2024, Miss Beleza do Brasil 2024 e Miss Brasil Glam World 2026, resultado que garantiu sua vaga na disputa mundial.

A carreira da representante chapecoense nos concursos começou em 2022. Após um período de preparação, ela retornou às competições no ano seguinte, quando alcançou sua primeira conquista. Já em 2024, ampliou sua visibilidade ao representar a região Oeste de Santa Catarina em um concurso de abrangência nacional.

Realizado anualmente, o Miss Glam World tem como proposta incentivar a troca de experiências entre diferentes culturas e fortalecer o protagonismo feminino, reunindo candidatas de várias partes do mundo em uma celebração da diversidade.

 

 

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