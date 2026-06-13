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20ª RT realizará a distribuição da chama crioula em Três de Maio

Entidade abrange 29 municípios do Noroeste do Rio Grande do Sul

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
13/06/2026 às 15h28
20ª RT realizará a distribuição da chama crioula em Três de Maio
Em maio, o MTG reuniu os diretores de cavalgadas das 30 RTs para tratar de assuntos relacionados ao 77º Acendimento da Chama Crioula (Foto: Divulgação | MTG)

A 20ª Região Tradicionalista (RT) anunciou que a distribuição da Chama Crioula, este ano, acontecerá no CTG Tropeiros do Buricá, em Três de Maio, nos dias 4 e 5 de setembro. A entidade abrange 29 municípios do Noroeste do Rio Grande do Sul.

No fim do mês passado, no CTG Rodeio da Saudade, em Rio Pardo, o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) reuniu os diretores de cavalgadas das 30 RTs para tratar de assuntos relacionados e lançar oficialmente o evento do 77º Acendimento da Chama Crioula – que ocorrerá em Rio Pardo, em 14 e 15 de agosto. Giordano Bruno Fornari, de Tenente Portela, e José Carlos Sparrenberger, de Três de Maio, representaram a 20ª RT na reunião.

A programação teve como tema “Cavalgadas: tradição, responsabilidade e exemplo”, e contou com palestras voltadas à organização, conduta e cuidados durante as atividades. O presidente da Ordem dos Cavaleiros do Rio Grande do Sul (ORCAV) e conselheiro benemérito, Airto Timm, abordou a postura dos cavaleiros nas cavalgadas, enquanto o médico veterinário Matheus Landesvatter tratou dos cuidados com os equinos, incluindo exames, emissão de Guias de Trânsito Animal (GTAs), manejo e procedimentos necessários para garantir o bem-estar dos animais durante os deslocamentos.

Durante o evento, também foi apresentada a Portaria nº 11/2026 do MTG, que nomeia os integrantes da Comissão Executiva da 77ª Geração e Distribuição da Chama Crioula.

O vice-presidente de Cavalgadas do MTG, Márcio D’Ávila, afirmou que o Acendimento da Chama Crioula depende diretamente da participação dos cavaleiros, das diretorias e das regiões tradicionalistas. — Esse evento é de todos nós. Ele não é apenas do MTG ou da 5ª Região Tradicionalista. Sem a presença de vocês, ele não acontece. O sucesso depende de todos nós — disse.

O presidente do MTG, Alessandro Gradaschi, declarou oficialmente lançado o evento de Geração e Distribuição da Chama Crioula de 2026 em Rio Pardo. Em sua manifestação, ele ressaltou que as cavalgadas exigem organização e responsabilidade, por serem atividades itinerantes realizadas em estradas, acampamentos e diferentes comunidades. Pela segunda vez, o Governo do Estado dará apoio financeiro para a realização do evento e a condução da Chama Crioula.

Após o lançamento, os participantes visitaram o Parque de Exposições do Sindicato Rural de Rio Pardo, onde verificaram os espaços destinados aos acampamentos. A cerimônia de acendimento será realizada no Sindicato Rural, enquanto a distribuição ocorrerá em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário – na área histórica do Município.

Um grupo de aproximadamente 30 pessoas, entre cavaleiros e equipe de apoio, da 20ª Região Tradicionalista, buscará a chama crioula. A estimativa é percorrer os 360 quilômetros de Rio Pardo a Três de Maio em 15 dias.

 

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