Sábado, 20 de Junho de 2026
10°C 13°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ministério da Saúde começa a vacinar crianças com a Pneumo 20

Imunizante protege contra bacteria que causa pneumonia e meningite

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/06/2026 às 15h30

O Ministério da Saúde iniciou neste sábado (20) a aplicação da vacina pneumocócica 20-valente (VPC20), conhecida como Pneumo 20, em crianças menores de 5 anos.

O imunizante, disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), protege contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae , principal causadora de doenças graves como pneumonia e meningite, responsáveis por hospitalizações, sequelas e óbitos.

A vacina irá substituir a pneumocócica 10-valente (VPC10) que protegia contra dez sorotipos da bactéria. Neste primeiro momento, a vacinação é destinada apenas a crianças, de acordo com o histórico vacinal individual e as doses já recebidas da VPC10.

“Além das crianças de até 5 anos, essa vacina vai estar disponível no SUS para os idosos acamados e idosos que têm pneumopatia crônica, e doença pulmonar crônica. Então, além de uma proteção às crianças, também gera um alívio no bolso das famílias”, disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

O evento que marcou o início da vacinação com a Pneumo 20 ocorreu na Zona Sul de São Paulo, na AMA/Unidade Básica de Saúde (UBS) Integrada Vila Prel, na região do Campo Limpo.

A estimativa do Ministério da Saúde é de imunizar cerca de 2 milhões de crianças em todo o país. O SUS adquiriu mais de 8 milhões de doses e já completou a distribuição aos estados e municípios.

“Estamos começando essa estratégia nacional de vacinação da Pneumo 20 aqui na cidade de São Paulo, que é a nossa maior cidade do Brasil e que tem que ser a capital não só brasileira, mas a capital mundial da vacinação. Queria reforçar para os pais: procure a sua unidade básica de saúde mais próxima, onde a vacina já está disponível a todos os municípios brasileiros”, acrescentou o ministro.

Na capital paulista, a vacina estará disponível nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas até as 19h deste sábado. A partir de segunda-feira (22), a aplicação será ampliada para todas as UBSs da capital.

Proteção ampliada

Segundo o ministério, o diferencial da nova vacina é a ampliação da proteção imunológica, relacionada aos sorotipos que mais causam pneumonia invasiva, especialmente os tipos 3, 6A e 19A, sendo mais abrangente do que as formulações anteriores. A vacina também atua contra a otite média, condição que pode levar à perda auditiva e infecção generalizada.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença pneumocócica é a maior causa de mortalidade infantil por doença prevenível. No Brasil, entre 2023 e 2025, foram registrados 4,6 mil casos de meningite pneumocócica e 1,4 mil óbitos, o que representa uma taxa de letalidade superior a 30%. Entre crianças menores de 5 anos, foram 616 casos e 188 mortes no mesmo período.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 49 minutos

Projeto apoia mães e crianças atípicas tratadas à base de cannabis

Iniciativa vem sendo aplicada na ilha de Fernando de Noronha

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 1 hora

Cacique Raoni fará cirurgia de desobstrução intestinal neste sábado

Procedimento será realizado no Hospital São Paulo, da Unifesp
Saúde Há 5 horas

Brasil deverá ter centro para enfrentamento de emergências em saúde

Objetivo é preparar o país para futuras epidemias e surtos

 “É a maior obra em andamento da saúde pública do Rio Grande do Sul”, disse Gabriel na vistoria ao Hospital de Pronto Socorro -Foto: Arthur Vargas/Ascom GVG
Saúde Há 18 horas

Governo do Estado vistoria investimentos de mais de R$ 124 milhões em hospitais de Pelotas

O governo do Estado realizou, nesta sexta-feira (19/6), visitas técnicas a quatro instituições de saúde de Pelotas que receberam recursos estaduais...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 18 horas

Quadro de saúde de Raoni é grave, mas estável, diz Hospital São Paulo

Liderança indígena foi transferida hoje de Mato Grosso para São Paulo

Tenente Portela, RS
11°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 13°
10° Sensação
1.28 km/h Vento
82% Umidade
100% (0.33mm) Chance chuva
07h24 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Domingo
18°
Segunda
12°
Terça
10°
Quarta
12°
Quinta
14°
Últimas notícias
Futebol Há 11 minutos

Gurias do Yucumã goleiam e sobem na tabela do Gauchão Feminino Sub-20
Saúde Há 14 minutos

Ministério da Saúde começa a vacinar crianças com a Pneumo 20
Previsão Há 35 minutos

Inverno terá chuva acima da média no Rio Grande do Sul
Saúde Há 47 minutos

Projeto apoia mães e crianças atípicas tratadas à base de cannabis
Esportes Há 48 minutos

Paraguai vence por 1 a 0 e elimina Turquia no grupo D da Copa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +0,00%
Euro
R$ 5,91 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 348,162,63 +1,01%
Ibovespa
168,333,61 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 3020 (18/06/26)
06
09
17
27
29
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3714 (18/06/26)
03
04
05
06
09
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2938 (17/06/26)
00
13
14
17
18
21
23
30
32
39
53
64
67
68
70
71
85
89
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2971 (17/06/26)
08
12
14
18
30
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias