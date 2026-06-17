Aneel aprova ajuste de 14,9% nas contas de luz da RGE Sul

A partir desta sexta-feira, 19 de junho, clientes da concessionária RGE Sul terão um aumento de até 14,9% nas contas de energia. O reajuste foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta terça-feira, 16 de junho.

O cálculo levou em consideração os custos com geração e distribuição de energia, bem como os encargos setoriais, conferme regras estabelecidas para o setor. Para clientes residenciais, o reajuste será de 14,97%. Para os que utilizam alta tensão, o aumento será de 19,02%. Ainda haverá correção de 14,93% para usuários de baixa tensão.

Em razão da calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul em 2024, entre os meses de junho e agosto a ANEEL manteve as tarifas vigentes desde 2023 e posteriormente aprovou reajuste com variação média nula até junho de 2025. Para viabilizar a medida, foi reconhecido um ativo regulatório em favor da RGE, cuja recomposição deveria ocorrer nos três processos tarifários subsequentes, avaliando em cada aplicação o perfil de recomposição

A RGE Sul atende cerca de 3,19 milhões de unidades consumidoras no Rio Grande do Sul.

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