8° Conferência Municipal de Saúde discute propostas para fortalecer o SUS em Derrubadas

A 8ª Conferência Municipal de Saúde foi realizada nesta quarta-feira, 17 de junho, no Auditório Municipal de Derrubadas, reunindo autoridades, profissionais da saúde, integrantes do Conselho Municipal de Saúde e representantes da comunidade para debater ações e propostas voltadas ao fortalecimento da saúde pública no município.

Com o tema “Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil”, o encontro contou com palestra ministrada por Carla Zilio e promoveu reflexões sobre os desafios enfrentados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além da construção de propostas alinhadas às necessidades da população derrubadense.

As discussões seguiram as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde, adaptadas à realidade local. Durante a conferência, os participantes debateram demandas e prioridades para o setor, elaborando propostas que contribuirão para o planejamento das políticas públicas de saúde nos próximos anos.

A programação também contemplou a aprovação das propostas apresentadas e a escolha dos delegados que representarão Derrubadas na Conferência Estadual de Saúde, prevista para 2027.

Participaram da atividade o prefeito em exercício Cristiano Carvalho, o presidente da Câmara Municipal, Nelci Luis Gaviraghi, o Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Dorval Rodrigues, além de profissionais da saúde, equipe técnica e representantes da comunidade.