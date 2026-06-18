Quinta, 18 de Junho de 2026
7°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

8° Conferência Municipal de Saúde discute propostas para fortalecer o SUS em Derrubadas

Durante a conferência, os participantes debateram demandas e prioridades para o setor, elaborando propostas que contribuirão para o planejamento das políticas públicas de saúde nos próximos anos

Por: Andre Eberhardt Fonte: Prefeitura de Derrubadas
18/06/2026 às 08h19
8° Conferência Municipal de Saúde discute propostas para fortalecer o SUS em Derrubadas
(Fotos: Divulgação Prefeitura de Derrubadas)
A 8ª Conferência Municipal de Saúde foi realizada nesta quarta-feira, 17 de junho, no Auditório Municipal de Derrubadas, reunindo autoridades, profissionais da saúde, integrantes do Conselho Municipal de Saúde e representantes da comunidade para debater ações e propostas voltadas ao fortalecimento da saúde pública no município.
Com o tema “Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil”, o encontro contou com palestra ministrada por Carla Zilio e promoveu reflexões sobre os desafios enfrentados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além da construção de propostas alinhadas às necessidades da população derrubadense.
As discussões seguiram as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde, adaptadas à realidade local. Durante a conferência, os participantes debateram demandas e prioridades para o setor, elaborando propostas que contribuirão para o planejamento das políticas públicas de saúde nos próximos anos.
A programação também contemplou a aprovação das propostas apresentadas e a escolha dos delegados que representarão Derrubadas na Conferência Estadual de Saúde, prevista para 2027.
Participaram da atividade o prefeito em exercício Cristiano Carvalho, o presidente da Câmara Municipal, Nelci Luis Gaviraghi, o Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Dorval Rodrigues, além de profissionais da saúde, equipe técnica e representantes da comunidade.
O secretário municipal de Saúde e Saneamento, Angelo Oliveira, destacou que a conferência proporcionou um importante espaço de diálogo e participação, permitindo avaliar desafios, identificar prioridades e construir propostas voltadas à qualificação contínua dos serviços oferecidos à população derrubadense.


Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução LA+)
CPI Há 53 minutos

Câmara de Erval Seco instaura CPI para apurar denúncias envolvendo a Administração Municipal

Comissão terá prazo inicial de 120 dias para investigar possíveis irregularidades relacionadas a despesas públicas e procedimentos licitatórios

 (Foto: Arte Sistema Província)
Queda Há 4 horas

Homem fica ferido após queda de árvore em Bom Progresso

O homem sofreu diversos ferimentos pelo corpo, principalmente nos braços, além de relatar fortes dores nas costas

 Fotos: Jornal Província
Tenente Portela Há 13 horas

Tenente Portela lança programação dos 71 anos e apresenta balanço de obras

Encontro com a imprensa no Centro de Eventos Dressler detalhou os novos investimentos e o calendário festivo do município.

 (Foto: Ascom Prefeitura de Tenente Portela)
CRAS Há 17 horas

CRAS promove oficina de bordados para mulheres em Tenente Portela

Capacitação realizada em parceria com o SENAR reúne cerca de 15 participantes e oferece materiais gratuitos para o desenvolvimento das atividades

 (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Esperança do Sul)
Cidades Há 24 horas

Ponte do Caçador é recuperada e liberada para o trânsito em Esperança do Sul

Com a conclusão dos serviços, a ponte está novamente liberada para o tráfego de todos os veículos, restabelecendo o acesso

Tenente Portela, RS
12°
Tempo nublado
Mín. Máx. 19°
11° Sensação
2.6 km/h Vento
59% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Sexta
13° 11°
Sábado
13° 10°
Domingo
19°
Segunda
13° 10°
Terça
11°
Últimas notícias
Concurso Há 11 minutos

Concurso das soberanas volta a Tenente Portela após 9 anos com inscrições abertas
Entretenimento Há 21 minutos

Estudo EGG mapeia inovação pró-social em escolas brasileiras
Direitos Humanos Há 21 minutos

MPF quer que Colégio Militar do Rio suspenda concurso para professor
Geral Há 21 minutos

PRF apreende 26 fuzis durante abordagem a caminhão no Paraná
Câmara Há 22 minutos

Comissão aprova proposta que cria política de integração de tecnologia na educação básica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,94%
Euro
R$ 5,91 +0,57%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 350,032,69 -0,32%
Ibovespa
168,582,27 pts 0.08%
Mega-Sena
Concurso 3019 (16/06/26)
05
31
32
48
54
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3713 (17/06/26)
02
04
05
06
07
08
09
11
12
13
14
15
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2938 (17/06/26)
00
13
14
17
18
21
23
30
32
39
53
64
67
68
70
71
85
89
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2971 (17/06/26)
08
12
14
18
30
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias