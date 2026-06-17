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Tenente Portela lança programação dos 71 anos e apresenta balanço de obras

Encontro com a imprensa no Centro de Eventos Dressler detalhou os novos investimentos e o calendário festivo do município.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
17/06/2026 às 22h19 Atualizada em 17/06/2026 às 22h26
Tenente Portela lança programação dos 71 anos e apresenta balanço de obras
Fotos: Jornal Província

Na noite desta quarta-feira, 17 de junho, a Administração Municipal de Tenente Portela reuniu profissionais da imprensa local e regional para um café institucional no Centro de Eventos Dressler.

O encontro teve como objetivos principais o lançamento oficial da programação dos 71 anos do município e a prestação de contas das ações governamentais.

De acordo com o secretário de Administração, Paulo Farias, a iniciativa visa estreitar os laços com os veículos de comunicação e garantir uma gestão ainda mais próxima da comunidade.

"O objetivo deste evento foi aproximar a administração e a imprensa, que cumpre o papel fundamental de levar a informação com responsabilidade aos nossos munícipes", destacou o secretário.

O evento contou com uma expressiva representação política, incluindo o prefeito Rosemar Sala, o vice-prefeito Claudenir Scherer, além de secretários municipais e vereadores.

O grande diferencial da noite foi o balanço do projeto "Obra Pra Todo Lado", que atualmente engloba cerca de 43 frentes de trabalho simultâneas espalhadas por diferentes pontos da cidade.

Durante o encontro, a primeira-dama Salete Betio Sala concedeu a entrevista a Rádio Província FM e detalhou o andamento das melhorias urbanas. 

Ela apresentou o relatório das frentes de trabalho que já foram integralmente concluídas, bem como o cronograma daquelas que estão em execução ou que serão lançadas em breve.

O planejamento estratégico do Executivo prevê que este pacote de investimentos — que abrange as áreas de infraestrutura, saúde, educação e lazer — seja totalmente finalizado e entregue ao longo dos próximos dois anos e meio.

"A transparência e o planejamento a longo prazo são os pilares que nos permitem transformar Tenente Portela.

Além das metas de infraestrutura, Salete Sala também detalhou o cronograma das atividades festivas. Os festejos de aniversário do município ocorrem tradicionalmente ao longo do mês de agosto, culminando no feriado de emancipação política, celebrado no dia 18 de agosto. No entanto, as atrações e programações comemorativas deste ano devem se estender até o final do ano.

Uma das novidades deste ano, será a escolha das soberanas do município.

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