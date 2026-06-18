Governo do Estado investe mais de R$ 412 milhões em rodovias e pontes na região Central

Na ERS-149, obra contempla 33 quilômetros de Nova Palma a São João do Polêsine, no entroncamento com a RSC-287 -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Na região Central, quatro lotes de rodovias e três pontes receberão R$ 412,4 milhões do governo do Estado para recuperar e qualificar a estrutura viária. Com recursos provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), estão sendo recuperados 109,73 quilômetros de rodovias, na ERS-149, na ERS-348 e na ERS-640.

As obras são executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt). As intervenções integram o conjunto de ações voltado à reconstrução da infraestrutura do Estado após as enchentes de 2024, que causaram grandes danos à malha rodoviária em diferentes regiões. Em todo o Rio Grande do Sul, o governo do Estado está investindo R$ 3,1 bilhões em 48 obras, entre recuperação de rodovias e implantação de pontes.

A requalificação de rodovias compreende obras emergenciais de renovação das condições estruturais e funcionais do pavimento, da drenagem e da sinalização, além de melhorias necessárias para aprimoramento viário nos trechos.

Obras contemplam renovação das condições estruturais e funcionais do pavimento, da drenagem e da sinalização -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Esta matéria faz parte de uma série de conteúdos sobre investimentos de mais de R$ 3,1 bilhões do governo do Estado que estão tornando o Rio Grande do Sul um canteiro de obras em rodovias e pontes.

O secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, destacou que as obras na região Central contemplam a ERS-348, que teve um dos trechos mais impactados pelas chuvas de 2024. “Entre Agudo e Dona Francisca, a rodovia praticamente foi levada pelas águas. E agora estamos reconstruindo a via com dois viadutos de várzea para garantir a segurança, mantendo a trafegabilidade, diante dos desafios do clima”, pontuou. A recuperação nesse trecho contempla 13 quilômetros com investimento de R$ 169,7 milhões.

O outro trecho que está sendo recuperado fica entre São João do Polêsine e Dona Francisca, onde serão reconstruídos dez quilômetros, com investimentos de R$ 33,2 milhões.

Na ERS-149, a obra contempla 33 quilômetros de Nova Palma a São João do Polêsine, no entroncamento com a RSC-287, e investimento de R$ 79 milhões. E, na ERS-640, a recuperação está sendo realizada entre Cacequi e Rosário do Sul em 64 quilômetros, com alocação de R$ 98 milhões.

Ponte do Guarda-Mor já está liberada para tráfego

Na ERS-348, onde duas pontes foram levadas pelas cheias, a nova estrutura construída sobre o Arroio Guarda-Mor, no km 32, no município de Faxinal do Soturno, está liberada para o tráfego. O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, destacou que a estrutura foi projetada a partir de rigorosos estudos topográficos e hidrológicos, resultando em uma ponte mais segura e mais alta do que a anterior, sendo mais resistente em caso de futuras cheias. “Entregamos uma ponte nova que foi dimensionada para suportar os padrões atuais de peso do transporte de cargas, resultando em uma estrutura moderna, com sinalização adequada e alta capacidade operacional", detalhou. A nova ponte, que recebeu R$ 11,7 milhões de investimento, tem 120 metros de extensão, 12 metros de largura e mão dupla, sendo 3,42 metros mais alta do que a anterior.

Nova estrutura construída sobre o Arroio Guarda-Mor, no km 32, no município de Faxinal do Soturno, está liberada para o tráfego -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Na mesma rodovia, está sendo construída a ponte sobre o Rio Soturno, no município de Faxinal do Soturno, que contará com 160 metros de extensão, 12 metros de largura e mão dupla. A estrutura será 2,38 metros mais alta que a anterior, com investimento de R$ 14,7 milhões. A estrutura da ponte já está 100% concluída, restando apenas a execução das lajes de aproximação. Na sequência, será executada a pavimentação dos acessos e, posteriormente, a sinalização da obra, deixando a ponte em condições finais de operação. A previsão de liberação para o tráfego é no segundo semestre deste ano.

Na ERS-530, sobre Rio Ibicuí Mirim entre Dilermando de Aguiar e São Pedro do Sul, será construída uma ponte com 80 metros de extensão, com investimento de R$ 6,1 milhões. Atualmente está sendo finalizado o projeto executivo e a previsão é de que a ordem de início seja assinada no segundo semestre deste ano.

Governo do Estado está investindo R$ 79 milhões na ERS-149, via Fundo do Plano Rio Grande -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Obras na região Central

ERS-149 (Nova Palma a São João do Polêsine, entroncamento com a RSC-287)

Investimento: R$ 79 milhões

Extensão: 33 quilômetros

ERS-348 (Agudo a Dona Francisca)

Investimento: R$ 169,7 milhões

Extensão: 13 quilômetros

ERS-348 (São João do Polêsine a Dona Francisca)

Investimento: R$ 33,2 milhões

Extensão: 10 quilômetros

ERS-640 (Cacequi a Rosário do Sul)

Investimento: R$ 98 milhões

Extensão: 64 km

Ponte ERS-348 (sobre o Arroio Guarda Mor, em Faxinal do Soturno)

Investimento: R$ 11,7 milhões

Extensão: 120 m

Liberada para o tráfego

Ponte ERS-348 (sobre Rio Soturno, em Faxinal do Soturno)

Investimento: R$ 14,7 milhões

Extensão: 160 m

Ponte ERS-530 (sobre Rio Ibicuí Mirim, entre Dilermando de Aguiar e São Pedro do Sul)

Investimento: R$ 6,1 milhões

Extensão: 80 m