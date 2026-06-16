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Ametista do Sul busca recursos e reforça demandas do turismo e da saúde em Porto Alegre

Prefeito e secretário de Turismo cumpriram agendas com órgãos estaduais e entidades para tratar de investimentos, evento do setor turístico e reivindicações na área da saúde

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Ascom/Ametista do Sul
16/06/2026 às 11h06
Ametista do Sul busca recursos e reforça demandas do turismo e da saúde em Porto Alegre
(Foto: Ascom/Ametista do Sul)

O prefeito de Ametista do Sul, Gilmar da Silva, e o secretário municipal de Turismo, Iuri Isoton, estiveram em Porto Alegre na última semana para cumprir uma série de agendas voltadas à captação de recursos, ao fortalecimento do turismo e ao encaminhamento de demandas da área da saúde.

Entre os compromissos, a comitiva participou de uma reunião com o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Luis Henrique Vedovato. O encontro tratou da realização do Encontro Estadual de Secretários de Turismo em Ametista do Sul, evento que deverá reunir representantes de diversas regiões do Estado.

Na sequência, prefeito e secretário estiveram reunidos com o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, para discutir a liberação de R$ 280 mil destinados a investimentos em infraestrutura. Conforme informado, os recursos deverão ser aplicados em melhorias de espaços públicos e em ações voltadas ao desenvolvimento do município.

Atendendo a uma solicitação da Associação dos Mineiros Portadores de Silicose (Amparo), representada pelo presidente Alcione Arruda, Gilmar da Silva também participou de reunião no Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS). Durante o encontro com a presidente do órgão, Tani Maria Schiling Ranieri Muratore, foi reforçado o pedido para disponibilização das vacinas Pneumo 20 e contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) para ex-garimpeiros diagnosticados com silicose.

Segundo a Administração Municipal, a reivindicação é defendida pela entidade desde março de 2025, em razão da vulnerabilidade dos pacientes e da necessidade de prevenção de complicações respiratórias.

Além dessas agendas, a comitiva realizou visitas a secretarias estaduais e gabinetes parlamentares para encaminhar demandas e projetos considerados prioritários para o município.

De acordo com a Administração Municipal, as ações integram o trabalho de busca por investimentos, recursos e parcerias voltados ao desenvolvimento de Ametista do Sul e à melhoria das condições de vida da população.



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