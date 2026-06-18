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Homem fica ferido após queda de árvore em Bom Progresso

O homem sofreu diversos ferimentos pelo corpo, principalmente nos braços, além de relatar fortes dores nas costas

Por: Andre Eberhardt Fonte: MB Notícias
18/06/2026 às 07h22
Homem fica ferido após queda de árvore em Bom Progresso
(Foto: Arte Sistema Província)

Um homem de 57 anos de idade ficou ferido após sofrer uma queda durante o corte de uma árvore no município de Bom Progresso.

De acordo com as informações, a vítima realizava o corte e caiu de uma altura de cerca de cinco metros, quando ocorreu o acidente.

O homem sofreu diversos ferimentos pelo corpo, principalmente nos braços, além de relatar fortes dores nas costas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local.

Em seguida, a vítima foi encaminhada ao hospital de Caridade de Três Passos, onde passa por exames médicos para avaliação. Seu estado de saúde é estável.

O homem sofreu fratura na bacia e na primeira vértebra lombar (coluna).

As circunstâncias do acidente não foram detalhadas até o momento. Novas informações poderão ser divulgadas após a conclusão dos atendimentos médicos.



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