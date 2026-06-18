Congresso Nacional analisa vetos presidenciais em sessão conjunta nesta quinta-feira

O Congresso Nacional tem sessão agendada para esta quinta-feira (18), a partir das 10h, para analisar dezenas de vetos presidenciais pendentes de apreciação, além de projetos de lei nos quais o Executivo pede ao Congresso autorização para destinar créditos adicionais a órgãos públicos dentro do Orçamento de 2026.

A sessão conjunta será no plenário da Câmara dos Deputados. Ao todo, 70 itens estão pautados para votação.

Entre os dispositivos vetados que serão apreciados estão:

a responsabilidade do INSS no ressarcimento de descontos indevidos relativos a mensalidades associativas ( VET 2/2026 );

pontos específicos da regulamentação da reforma tributária ( VET 7/2025 );

a incorporação de áreas desmatadas ilegalmente no Pantanal ao processo produtivo, em vez da sua recuperação ambiental ( VET 36/2025 );

restrições a novos arranjos de autoprodução de energia elétrica ( VET 42/2025 );

alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026 que, segundo o governo, contrariam o interesse público ( VET 51/2025 );

a inclusão de florestas madeireiras não nativas no rol de áreas de reserva legal ( VET 9/2023 );

a subordinação da Lei Geral do Esporte às normas internas das organizações esportivas ( VET 14/2023 );

incentivo fiscal para o desenvolvimento de games brasileiros independentes ( VET 10/2024 );

critérios de distribuição de recursos da Política Nacional de Assistência Estudantil às instituições federais de ensino superior ( VET 17/2024 ).

Estão na pauta, ainda, vetos a projetos que tratam de cotas em concursos públicos, proteção de crianças no ambiente digital e crédito rural em calamidades, entre outros .

Entre os projetos pautados para a mesma sessão estão: