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Ponte do Caçador é recuperada e liberada para o trânsito em Esperança do Sul

Com a conclusão dos serviços, a ponte está novamente liberada para o tráfego de todos os veículos, restabelecendo o acesso

Por: Andre Eberhardt Fonte: Prefeitura de Esperança do Sul
17/06/2026 às 11h19
Ponte do Caçador é recuperada e liberada para o trânsito em Esperança do Sul
(Foto: Divulgação/ Prefeitura de Esperança do Sul)

A Ponte do Caçador (Zwirtz), localizada na divisa entre os municípios de Esperança do Sul e Tiradentes do Sul, foi recuperada nesta terça-feira (16) por meio de uma ação conjunta entre as secretarias de obras dos municípios.

As equipes de trabalho atuaram desde as primeiras horas da manhã na substituição completa da estrutura de madeira da ponte, realizando os reparos necessários para garantir a segurança dos usuários.

Com a conclusão dos serviços, a ponte está novamente liberada para o tráfego de todos os veículos, restabelecendo o acesso.

A Administração Municipal de Esperança do Sul agradece o empenho das equipes envolvidas e a compreensão da população durante o período de interdição.


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