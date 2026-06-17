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CRAS promove oficina de bordados para mulheres em Tenente Portela

Capacitação realizada em parceria com o SENAR reúne cerca de 15 participantes e oferece materiais gratuitos para o desenvolvimento das atividades

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Ascom prefeitura de Tenente Portela
17/06/2026 às 18h08
CRAS promove oficina de bordados para mulheres em Tenente Portela
(Foto: Ascom Prefeitura de Tenente Portela)

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Tenente Portela deu início, nesta semana, a uma oficina de bordados voltada às mulheres do município. A capacitação é realizada em parceria com o SENAR e conta com a participação de aproximadamente 15 mulheres, que estão aprimorando conhecimentos e desenvolvendo novas habilidades por meio da atividade.

As aulas são realizadas nos turnos da manhã e da tarde, com duração de três dias. Durante o período de capacitação, todas as participantes recebem gratuitamente os materiais necessários para a confecção das peças, disponibilizados pelo CRAS, garantindo acesso à qualificação sem custos.

Além do aprendizado das técnicas de bordado, as participantes podem levar para casa os trabalhos produzidos ao longo da oficina, possibilitando a continuidade da prática e o aperfeiçoamento das habilidades desenvolvidas durante o curso.

A secretária de Assistência Social e Habitação, Rosangela Fornari, ressalta que ações como essa contribuem para a valorização das mulheres, estimulando a qualificação, a criatividade e a ampliação de oportunidades que podem gerar impactos positivos na geração de renda e no fortalecimento da autonomia das participantes.

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