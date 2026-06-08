🚨 Atenção Familiares de Romalino de Almeida 🚨

A nossa reportagem recebeu um pedido de ajuda para localizar familiares do senhor Romalino de Almeida, de aproximadamente 80 anos.

Segundo informações repassadas por uma moradora do município, que entrou em contato com nossa equipe, o idoso foi encontrado no município de Carazinho e atualmente encontra-se internado no Hospital de Carazinho.

Conforme relato do próprio senhor Romalino, ele é natural de Tenente Portela e não possui contato com familiares. Diante da situação, está sendo feita uma busca por parentes ou pessoas que possam fornecer informações sobre sua família.

A pessoa que encontrou o idoso informou ainda que busca auxílio da comunidade para localizar familiares que possam acompanhar o caso e prestar o suporte necessário.

📢 Pedimos que esta informação seja compartilhada. Caso alguém conheça familiares de Romalino de Almeida ou tenha informações que possam ajudar na localização de parentes pode entrar em contato pelo WhatsApp (54)9 9950-0183.











