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União Europeia veta importação de carnes, mel e pescado do Brasil a partir de setembro

Decisão afeta 27 países do bloco europeu e está relacionada a exigências sanitárias sobre o uso de antimicrobianos na produção animal

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
08/06/2026 às 10h31
União Europeia veta importação de carnes, mel e pescado do Brasil a partir de setembro
(Foto: CNA/ Wenderson Araujo/Trilux)

A União Europeia deixará de importar carnes, tripas, peixes e mel produzidos no Brasil. A medida foi oficializada em documento publicado nesta sexta-feira, dia 5, no Diário Oficial da União Europeia e passa a valer a partir de 3 de setembro.

A decisão retira o Brasil da lista de países autorizados a exportar esses produtos para os 27 países que integram o bloco europeu. Conforme a Comissão Europeia, a medida não significa que os produtos brasileiros estejam contaminados, mas sim que o país não apresentou garantias suficientes de que atende integralmente às exigências sanitárias adotadas pela Europa.

O principal ponto levantado pelos europeus envolve o uso de medicamentos antimicrobianos na criação de animais. Segundo a avaliação da União Europeia, o Brasil ainda não conseguiu comprovar, em toda a cadeia produtiva, que os produtos destinados à exportação não utilizam substâncias restritas pelas normas do bloco.

Em abril deste ano, o governo brasileiro já havia proibido parte dos antimicrobianos empregados para estimular o crescimento e aumentar a produtividade animal. No entanto, a Comissão Europeia considerou que ainda são necessárias medidas adicionais para garantir a conformidade com as regras sanitárias vigentes.

O impacto pode atingir importantes segmentos do agronegócio nacional. A União Europeia está entre os principais mercados compradores de proteínas animais brasileiras e figura entre os maiores destinos da carne bovina exportada pelo país em valor comercializado.

Para retomar as exportações dos produtos afetados, o Brasil precisará demonstrar que cumpre todas as exigências europeias durante todo o ciclo de produção animal. Entre as alternativas apontadas estão a ampliação das restrições ao uso de determinados medicamentos e a adoção de mecanismos mais rigorosos de rastreabilidade, capazes de comprovar a conformidade dos produtos destinados ao mercado europeu.

 
 
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