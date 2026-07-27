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Defesa Civil mantém alerta para risco de inundações no Rio Grande do Sul até quarta-feira

Previsão de chuva moderada a forte pode provocar novas cheias, alagamentos e manter níveis elevados em rios de diferentes regiões do Estado.

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
27/07/2026 às 09h52
Defesa Civil mantém alerta para risco de inundações no Rio Grande do Sul até quarta-feira
(Foto: Divulgação / Wilson Winnkler)

A previsão de chuva moderada a forte para os próximos dias mantém o Rio Grande do Sul em estado de atenção para o risco de novas inundações. Em boletim divulgado no domingo (26), o Centro de Monitoramento da Defesa Civil prorrogou o alerta hidrológico até quarta-feira (29), diante da expectativa de volumes moderados a elevados de precipitação em diversas regiões do Estado.

Segundo o boletim, além da possibilidade de inundações, também há risco de cheias em arroios, pequenos rios e ocorrência de alagamentos em áreas urbanas. Apesar do cenário de atenção, a Defesa Civil informa que a tendência geral é de estabilidade ou redução gradual dos níveis da maioria dos rios.

As áreas consideradas mais críticas permanecem concentradas no Baixo Rio Uruguai, entre os municípios de São Borja e Uruguaiana, no Rio Jacuí, no trecho entre Dona Francisca e o Delta do Jacuí, e no Rio dos Sinos, em São Leopoldo. Nesses locais, a expectativa é de continuidade dos níveis elevados dos cursos d'água.

O órgão também alerta que, caso a previsão de chuva se confirme, outros rios poderão registrar inundações. Entre eles estão o Rio Ibirapuitã, em Alegrete; o Rio Santa Maria, nos municípios de Dom Pedrito e Rosário do Sul; o Rio Ibicuí, em Manoel Viana; e o Rio Quaraí, no município de Quaraí.

A Defesa Civil orienta que moradores de áreas suscetíveis a alagamentos e próximas a rios e arroios acompanhem os boletins oficiais, mantenham atenção às condições climáticas e sigam as recomendações das autoridades em caso de necessidade de evacuação ou outras medidas preventivas.

 

 

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