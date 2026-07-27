Defensor Público defende ampliação da assistência a pacientes com fibromialgia em Tenente Portela

O Defensor Público de Tenente Portela, João Bosco Filho, afirmou que houve avanços na assistência às pessoas com fibromialgia no município, mas ressaltou que ainda existem desafios importantes para garantir um atendimento adequado aos pacientes. As declarações foram feitas durante entrevista ao programa Tribuna Popular, apresentado pelo jornalista Jalmo Fornari, da Rádio Província.

Segundo o defensor, a mobilização das mulheres que convivem com a doença tem sido fundamental para fortalecer o diálogo com o poder público e buscar melhorias na assistência. Ele destacou que a organização do grupo possibilitou maior atenção do Legislativo, do Executivo e da própria Defensoria Pública.

João Bosco Filho explicou que, embora existam alternativas judiciais para obtenção de medicamentos e tratamentos, a solução mais eficaz é a adoção de políticas públicas permanentes, com a ampliação dos serviços de saúde voltados aos pacientes com fibromialgia.

Entre as principais demandas, o defensor apontou a necessidade da contratação de um médico reumatologista no município. Conforme ele, o especialista é essencial para realizar o diagnóstico adequado, emitir laudos médicos e indicar o tratamento mais apropriado para cada paciente.

O defensor também defendeu que medicamentos considerados de primeira linha para o tratamento da fibromialgia, como pregabalina e duloxetina, sejam incorporados à lista de medicamentos disponibilizados pela rede pública municipal. Segundo ele, essa medida reduziria a necessidade de ações judiciais para garantir o acesso aos tratamentos.

Durante a entrevista, João Bosco Filho destacou ainda que, após mudanças recentes na legislação e em decisões do Supremo Tribunal Federal, a obtenção de medicamentos por via judicial se tornou mais restrita, reforçando a importância de soluções administrativas e da ampliação da assistência oferecida pelo município.

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