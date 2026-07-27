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Mercado de crédito amplia espaço para operadores regionais

Iniciativas conectam securitizadoras, FIDCs e operadores especializados a infraestrutura de capital, tecnologia e governança para ampliar a oferta ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/07/2026 às 13h57
Mercado de crédito amplia espaço para operadores regionais
Banco de imagens/Criada por IA/OpenIA

A One7 Grupo, empresa brasileira de crédito estruturado, anunciou a criação da unidade de negócios One7 Partner, destinada a conectar securitizadoras, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) e operadores regionais a uma plataforma integrada de infraestrutura financeira, tecnologia proprietária, governança e suporte operacional. A medida responde ao aumento da demanda por modelos que unam capital, tecnologia e governança, conforme dados do Banco Central que apontam um crédito total ao setor produtivo de R$ 7,1 trilhões, próximo ao estoque total de crédito do Sistema Financeiro Nacional, de R$ 7,2 trilhões.

Segundo João Paulo Fiuza, CEO da One7 Grupo, o mercado de antecipação de recebíveis possui potencial significativo, com estimativa de mais de R$ 10 trilhões em notas fiscais passíveis de antecipação no país. Contudo, muitos operadores regionais ainda enfrentam dificuldades para acessar recursos de capital, tecnologia avançada e estruturas de governança adequadas. "O tempo e os recursos necessários para construir uma operação robusta ainda representam um desafio para muitos operadores regionais", afirmou Fiuza.

O One7 Partner foi desenvolvido a partir da experiência acumulada no segmento de crédito estruturado. Em sua fase inicial, a iniciativa contou com cerca de 30 parceiros e está inserida na estratégia de crescimento da companhia para os próximos anos. A empresa projeta encerrar 2026 com aproximadamente 70 operações parceiras e alcançar uma carteira de crédito de R$ 3 bilhões até 2030.

Para viabilizar o modelo, a One7 investiu mais de R$ 50 milhões em tecnologia, automação, infraestrutura operacional, governança e sistemas específicos para operações de crédito estruturado. Parte dessa estrutura está disponível aos parceiros em formato white label, permitindo que mantenham sua identidade de mercado enquanto utilizam a infraestrutura da One7.

Com o lançamento, a companhia atua em duas frentes complementares: One7 Mais Crédito, focada no atendimento a médias empresas, e One7 Partner, dedicada ao desenvolvimento de operações realizadas por parceiros especializados. Fiuza destaca que a maturidade do mercado exige não apenas a disponibilização de capital, mas também a capacidade de distribuir crédito com eficiência, alavancada por tecnologia e governança, fatores que se tornam diferenciais competitivos cada vez mais relevantes.

A expectativa da One7 é que a iniciativa contribua para ampliar a capilaridade do crédito produtivo no Brasil, fortalecendo operadores regionais e facilitando o acesso de pequenas e médias empresas a soluções de crédito estruturado.

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