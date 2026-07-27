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Sol predomina nesta segunda, mas chuva retorna na terça à Região Celeiro

Segunda-feira será de tempo firme, mas previsão indica volumes elevados de chuva, ventos fortes e possibilidade de granizo nos próximos dias

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações MetSul
27/07/2026 às 10h33 Atualizada em 27/07/2026 às 10h44
Sol predomina nesta segunda, mas chuva retorna na terça à Região Celeiro
(Foto: Arte Sistema Província)

A semana começa com tempo estável na Região Celeiro, mas a previsão indica mudança nas condições do tempo a partir desta terça-feira (28). A atuação de um sistema de baixa pressão deve provocar chuva em toda a região, com risco de temporais localizados.

Nesta segunda-feira (27), o sol aparece entre nuvens e o tempo permanece seco. As temperaturas variam entre 16°C e 18°C pela manhã, com máximas de 24°C a 26°C, podendo chegar a 28°C em alguns municípios.

Na terça e na quarta-feira, a instabilidade ganha força. Há previsão de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de queda isolada de granizo. Os acumulados podem ser elevados, aumentando o risco de alagamentos e inundações, principalmente na quarta-feira.

A temperatura também diminui durante o período chuvoso. Na terça, as máximas ficam entre 20°C e 22°C. Na quarta-feira, os termômetros seguem na mesma faixa durante o dia, com mínimas entre 15°C e 17°C à noite com previsão de maiores precipitações de chuva.

A partir de quinta-feira, o tempo volta a firmar. O sol predomina, embora haja possibilidade de neblina e nevoeiro nas primeiras horas da manhã. As madrugadas serão mais frias, com mínimas entre 11°C e 13°C na quinta e entre 12°C e 14°C na sexta-feira. À tarde, as temperaturas voltam a subir, alcançando entre 25°C e 27°C na sexta-feira.


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