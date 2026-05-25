Capotamento deixa motorista ferido na RS-330 em Miraguaí

Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 10h da manhã desta segunda-feira na RS-330, próximo ao pórtico de entrada de Miraguaí, no sentido a Irapuá.

O fato envolveu um veículo Ford Fiesta Sedan, que acabou capotando às margens da rodovia. Conforme as primeiras informações, o motorista ficou preso às ferragens após o acidente, mobilizando equipes de resgate para o atendimento da ocorrência.

Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela foram acionados e se deslocaram até o local para auxiliar no resgate da vítima. Após ser retirado do veículo, o condutor será encaminhado para atendimento médico. As causas do acidente ainda deverão ser apuradas.

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