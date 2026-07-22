Trator Esteira cai de caminhão-prancha em acidente no trevo de acesso a Tenente Portela

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (22) no trevo de acesso a Tenente Portela, junto à RSC-472 em direção a avenida Itapiranga. Durante o deslocamento, um Trator Esteira acabou caindo de um caminhão-prancha, provocando bloqueio parcial da pista e lentidão no trânsito. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Equipes atuaram no local para realizar a remoção do maquinário e garantir a segurança dos motoristas que passavam pela rodovia. O fluxo de veículos permaneceu lento apenas durante os trabalhos de retirada do Trator Esteira. Após a conclusão da operação, o trânsito foi totalmente liberado e voltou à normalidade. As circunstâncias que provocaram a queda da máquina deverão ser apuradas.

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