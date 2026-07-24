Operação prende quatro suspeitos por tráfico em Santo Augusto e São Martinho

A Polícia Civil realizou nesta quinta-feira (23) uma operação de combate ao tráfico de drogas nos municípios de Santo Augusto e São Martinho, resultando na prisão em flagrante de quatro suspeitos.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Santo Augusto e contou com a participação de policiais da 22ª Região Policial, além do apoio da Brigada Militar, da Força Tática e de um cão farejador da Susepe.

Durante o cumprimento dos mandados de busca, foram apreendidos 131 gramas de cocaína, uma pistola, uma espingarda calibre 12, um rifle calibre .22, um revólver calibre .38, munições, cinco celulares, balanças de precisão, embalagens plásticas e dinheiro.

Os quatro presos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que solicitará a conversão das prisões em preventivas.



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