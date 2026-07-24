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Motorista foge após atropelar três pedestres na RS-324, em Passo Fundo

As vítimas são uma mulher de 25 anos, e outros dois menores de idade. O trio teve lesões leves e não precisaram ser encaminhados ao hospital.

Por: Andre Eberhardt Fonte: GZH
24/07/2026 às 07h46
Motorista foge após atropelar três pedestres na RS-324, em Passo Fundo
(Foto: Arte Sistema Província)
Um motorista fugiu após atropelar três pedestres na manhã desta quinta-feira (23) na RS-324, em Passo Fundo, no norte do Estado. O caso aconteceu no quilômetro 182 da rodovia, na Vila Jardim.
Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o atropelamento foi provocado por um veículo Ford Focus, que estava rebocado por uma camionete não identificada. O veículo teria invadido o acostamento e atropelado o trio.
As vítimas são uma mulher de 25 anos, e outros dois menores de idade. O trio teve lesões leves e não precisaram ser encaminhados ao hospital.
Ainda conforme o Comando Rodoviário, o veículo foi localizado abandonado às margens da rodovia. As causas do acidente são investigadas.

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