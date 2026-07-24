Motociclista é encontrado morto às margens de estrada em Braga

Um motociclista foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (24), às margens da estrada que liga o município de Braga à comunidade de Águas Brancas.

Conforme as informações preliminares, a vítima, moradora da localidade de Linha Santo Antônio, no interior do município, teria sofrido o acidente durante a noite. O homem seguia de motocicleta no sentido cidade/interior quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo e caiu.

O corpo foi localizado ao lado da motocicleta, às margens da via.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência, isolou a área e acionou o Instituto-Geral de Perícias (IGP), que realizou os levantamentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente.

As causas da queda serão investigadas pelas autoridades competentes.

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