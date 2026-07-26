Brasil sofre virada da Turquia e é vice-campeão da Liga das Nações

Seleção brasileira feminina de vôlei adiou o sonho do título inédito na Liga das Nações. Neste domingo (26), em Macau (China), as brasileiras perderam a final de virada para a Turquia, por 3 sets a 1 (parciais de 25/23. 23/25, 24/26 e 21/25) e amargaram o quinto vice-campeonato no torneio. O jogo reeditou o embate pelo bronze olímpico nos Jogos de Paris, vencido pelas brasileiras.

Hoje, no entanto, a Turquia levou a melhor, contando com o talento da oposta Melissa Vargas. A cubana naturalizada turca acertou 33 ataques e conduziu o time ao bicampeonato – o primeiro ouro foi em 2023 – e, de quebra, ganhou o prêmio de melhor jogadora da Liga das Nações.

A medalha de bronze da Liga ficou com a Itália - derrotada pelo Brasil no sábado (26) -, que superou a anfiriã China por 3 sets a 1 (25/16, 23/25, 25/22 e 25/13).

#VNL2026 TÜRKIYE ON TOP OF THE WORLD! ???



What a final performance! Melissa Vargas dropped 33 points and Hande Baladın added 19 to lead Türkiye to the title, while Ana Cristina scored 25 points for Brazil! ??



Congrats to the Champions! ?



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Do lado da Amarelinha, Ana Cristina (25 pontos) e Rosamaria (19) foram as melhores em quadra. Com o revés de hoje, as brasileiras chegam a cinco pratas no torneio – as anteriores foram em 2025, 2022, 2021 e 2019.

“Fica aquele sentimento que dava mais um pouco, é normal. Diante das adversidades que a gente teve, houve luta, houve atitude, houve comprometimento muito grande. Algumas jogadoras surgindo, a gente perdeu algumas jogadoras importantes nessa trajetória, e agora é pensar no futuro, no Sul-Americano”, pontuou José Roberto, em entrevista à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Nesta edição a seleção entrou em quadra desfalcada de titulares de peso como a ponteira Gabi (poupada por desconfortou na região lombar), a oposta Tanara e a central Julia Kudiess – ambas por lesão – e sem líbero Nyeme, em razão da maternidade.

O próximo compromisso do Brasil será no Campeonato Sul-Americano, entre os dias 8 e 13 de setembro, no Ginásio do Maranãzinho, no Rio de Janeiro. A equipe vencedora arremata vaga para a Olimpíada de Los Angeles 2028.