Trabalhador morre após ser puxado por mecanismo de colheitadeira em Campo Novo

Um grave acidente de trabalho tirou a vida de um homem no final da tarde deste domingo (24), no interior do município de Campo Novo, na localidade de Pasta da Mecânica.



De acordo com as primeiras informações, a vítima realizava serviços de colheita em sua propriedade quando a colheitadeira apresentou problemas. Ao tentar verificar a situação e entrar no graneleiro da máquina, o homem acabou sendo puxado pelo caracol do equipamento, sofrendo ferimentos gravíssimos.



Uma ambulância da Prefeitura Municipal de Campo Novo foi acionada e se deslocou até o local do acidente. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, a vítima já estava sem vida quando o socorro chegou.



A Polícia Civil foi acionada e permanece no local realizando os levantamentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente.



O caso causou forte comoção na comunidade local, diante da tragédia registrada durante o trabalho no campo.

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