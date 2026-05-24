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Trabalhador morre após ser puxado por mecanismo de colheitadeira em Campo Novo

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima já estava sem vida quando o socorro chegou.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Observador Regional
24/05/2026 às 19h21
Trabalhador morre após ser puxado por mecanismo de colheitadeira em Campo Novo
(Foto: Observador Regional)

Um grave acidente de trabalho tirou a vida de um homem no final da tarde deste domingo (24), no interior do município de Campo Novo, na localidade de Pasta da Mecânica.

De acordo com as primeiras informações, a vítima realizava serviços de colheita em sua propriedade quando a colheitadeira apresentou problemas. Ao tentar verificar a situação e entrar no graneleiro da máquina, o homem acabou sendo puxado pelo caracol do equipamento, sofrendo ferimentos gravíssimos.

Uma ambulância da Prefeitura Municipal de Campo Novo foi acionada e se deslocou até o local do acidente. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, a vítima já estava sem vida quando o socorro chegou.

A Polícia Civil foi acionada e permanece no local realizando os levantamentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente.

O caso causou forte comoção na comunidade local, diante da tragédia registrada durante o trabalho no campo.

 

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