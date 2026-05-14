Veículo sai da pista e atinge barranco na ERS-305 em Três Passos

Um acidente de trânsito foi registrado no início da noite desta quarta-feira (13) na ERS-305, entre os municípios de Três Passos e Crissiumal.

Segundo as informações apuradas, um veículo do tipo SUV acabou saindo da pista e colidindo contra um barranco às margens da rodovia. O fato ocorreu nas proximidades da localidade de Vista Alegre, cerca de 500 metros antes do salão comunitário.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre pessoas feridas em decorrência do acidente.

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