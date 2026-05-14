Quinta, 14 de Maio de 2026
Publicidade
Sicredi

Veículo sai da pista e atinge barranco na ERS-305 em Três Passos

Acidente ocorreu no começo da noite desta quarta-feira no trecho entre Três Passos e Crissiumal

Por: Marcelino Antunes Fonte: Três Passos News
14/05/2026 às 13h54
Veículo sai da pista e atinge barranco na ERS-305 em Três Passos
(Foto: Internauta /Três Passos News)

Um acidente de trânsito foi registrado no início da noite desta quarta-feira (13) na ERS-305, entre os municípios de Três Passos e Crissiumal.

Segundo as informações apuradas, um veículo do tipo SUV acabou saindo da pista e colidindo contra um barranco às margens da rodovia. O fato ocorreu nas proximidades da localidade de Vista Alegre, cerca de 500 metros antes do salão comunitário.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre pessoas feridas em decorrência do acidente.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Observador Regional)
Investigação Há 36 minutos

Suspeitos alegam legítima defesa em depoimento sobre morte em Braga

Polícia Civil apura versões apresentadas pelos investigados e mantém inquérito aberto para esclarecer o caso.

 (Foto: Divulgação)
Operação Há 6 horas

Operação prende 7 envolvidos e desarticula grupo ligado a 6 roubos de veículos na região

Ação conjunta da Brigada Militar e Polícia Civil cumpriu mandados em Cruz Alta, Panambi e Palmeira das Missões, apreendeu adolescente e investigou crimes registrados em ao menos quatro cidades da região.

 (Foto: Divulgação Polícia Civil)
Prisão Há 7 horas

Mulher é presa por tráfico de drogas durante operação em Campo Novo

Ação da Polícia Civil contou com apoio da Brigada Militar e resultou na apreensão de crack e dinheiro em espécie

 (Foto: Caçadores de Notícias)
Trânsito Há 1 dia

Colisão entre carro e caminhão deixa vítima fatal na ERS-155 em Ijuí

Acidente ocorreu no distrito de Santana e mobilizou equipes de resgate, bombeiros e polícia na tarde desta quarta-feira.

 (Foto: Serpro/Divulgação)
Trânsito Há 1 dia

Senado aprova renovação automática da CNH para bons condutores com exigência de exame médico

Medida provisória mantém benefício para motoristas sem infrações, mas exige exame físico e mental na renovação da habilitação.

Tenente Portela, RS
18°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 20°
17° Sensação
0.83 km/h Vento
57% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h07 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Sexta
21°
Sábado
22°
Domingo
19° 14°
Segunda
15° 11°
Terça
16°
Últimas notícias
Saúde Questionada Há 5 minutos

Família acusa falha médica após morte de adolescente em Santo Ângelo
Trânsito Há 14 minutos

Veículo sai da pista e atinge barranco na ERS-305 em Três Passos
Saúde Há 29 minutos

Lifting facial evolui e amplia técnicas de rejuvenescimento
Câmara Há 29 minutos

Comissão aprova inclusão de plano de saúde animal entre benefícios oferecidos a trabalhadores
Saúde Há 29 minutos

Hantavírus: OMS confirma oito casos de cepa que causou surto em navio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 -0,41%
Euro
R$ 5,83 -0,71%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 428,982,20 +2,19%
Ibovespa
178,872,78 pts 1%
Mega-Sena
Concurso 3007 (12/05/26)
17
19
27
32
38
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7024 (13/05/26)
02
38
43
48
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3684 (13/05/26)
01
03
05
06
09
10
11
12
13
17
18
19
20
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2923 (13/05/26)
02
05
06
10
11
14
18
31
33
47
48
61
63
68
77
79
82
88
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2956 (13/05/26)
12
17
19
29
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias