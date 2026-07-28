Prova de resistência marca lançamento do Bless Chip Móvel

O que faz uma empresa deixar de apenas disputar mercado para se tornar uma marca admirada? A resposta está em uma combinação de fatores: tecnologia, pessoas, estratégia, marketing e, principalmente, propósito.

Foi com essa visão que a Bless Internet apresentou oficialmente o Bless Chip Móvel, sua nova solução de conectividade, em um lançamento marcado por uma experiência diferente: a Prova de Resistência "Ligados com a Bless". Muito além de uma competição, o evento mostrou uma nova forma de se comunicar com o público, unindo entretenimento, emoção e tecnologia.

Uma nova conexão para os clientes

O lançamento do Bless Chip Móvel representa a entrada da Bless no mercado de telefonia móvel como Operadora Móvel Virtual (MVNO), ampliando sua atuação para oferecer conectividade em todos os momentos da vida dos clientes.

A novidade chega com cobertura nacional. A rede 5G está disponível em 1.094 municípios brasileiros, enquanto a cobertura 4G alcança 5.570 cidades, permitindo que a conexão da Bless acompanhe o usuário onde ele estiver. A proposta é levar para a telefonia móvel os mesmos valores que a empresa construiu ao longo de sua trajetória: qualidade, confiança e atendimento próximo.

Para Adriano Pradella, COO da Bless Internet, uma empresa precisa olhar além do resultado imediato. "Enquanto existir uma família sem acesso ao mundo digital, seja pelo custo ou pela falta de infraestrutura, nosso trabalho ainda não estará completo", afirma. Segundo ele, uma marca forte não é construída apenas com bons produtos. Ela nasce quando tecnologia, pessoas e propósito caminham juntos.

Uma prova que virou experiência de marca

A apresentação do novo serviço ganhou um formato diferente. A Prova de Resistência "Ligados com a Bless" reuniu 20 participantes em um desafio que exigia concentração, equilíbrio e muita resistência.

O objetivo era permanecer o maior tempo possível segurando uma plataforma na qual estava apoiado o prêmio principal da competição: um iPhone 17 Pro Max. O participante que deixasse o aparelho cair ou perdesse a posição seria eliminado. A organização preparou uma estrutura completa para garantir transparência e segurança. Os competidores foram divididos em cinco grupos de quatro participantes, acompanhados por equipe de arbitragem, produção e suporte.

Mas o planejamento foi além da prova. A Bless preparou diferentes cenários para o encerramento da disputa, prevendo todas as possibilidades: um vencedor único, empate entre dois participantes ou até a permanência de três ou mais competidores. A previsão inicial era que a competição terminasse às 18 horas, horário previsto no regulamento para o encerramento da prova, coincidindo com o fim da feira de ponta de estoque realizada no local. Caso ainda houvesse mais de um competidor, seria iniciada uma dinâmica de desempate.

O desafio que surpreendeu a todos

O tempo passou e a resistência dos participantes impressionou. Um a um, os competidores foram deixando a disputa, vencidos pelo cansaço. Quando o relógio marcou 18h, horário definido pelo regulamento para o encerramento da prova, seis participantes ainda permaneciam na disputa. Como previsto, a organização iniciou um critério de desempate, mas escolheu um formato nada convencional.

Os seis finalistas foram reunidos no centro de uma plataforma circular. Cada um precisava manter a mão esquerda apoiada em um mastro, enquanto segurava, com a mão direita, um protótipo de celular. Ao mesmo tempo, tinham de executar continuamente a conhecida "Dança do Créu", uma dinâmica que exigiu coordenação, equilíbrio e ainda mais resistência física.

O desafio, que arrancou risos do público e surpreendeu quem acompanhava a competição, prolongou-se por mais de uma hora. Aos poucos, os competidores foram desistindo até restar apenas Rômulo Romagnoli, que resistiu por 1 hora e 10 minutos nessa etapa decisiva e garantiu a vitória.

Somando todas as fases, a prova durou 8 horas e 27 minutos, coroando Rômulo como o grande vencedor da Prova de Resistência "Ligados com a Bless". Ele levou para casa um iPhone 17 Pro Max e um ano de Bless Chip Móvel. Mas o momento mais marcante veio após a vitória. Rômulo dedicou seu esforço à esposa, tratando a conquista como uma verdadeira demonstração de amor. Foi exatamente essa emoção que a Bless buscava criar.

Muito além de uma ação de marketing

A estratégia da empresa é baseada na construção de uma identidade de marca. Para Pradella, nem toda ação precisa gerar retorno comercial imediato. Algumas têm como objetivo criar relacionamento, fortalecer valores e mostrar quem a empresa deseja ser.

As perguntas que orientam esse pensamento são: "O que nos torna diferentes?" "Qual é o nosso papel?" "Como queremos ser lembrados?"

Essa visão faz com que a Bless invista em experiências que aproximam a marca das pessoas. A empresa entende que a tecnologia conecta equipamentos, mas são as experiências que conectam pessoas.

Uma grande operação por trás do evento

O sucesso da prova também foi resultado de uma grande preparação nos bastidores. A transmissão ao vivo pelo YouTube teve 9 horas e 19 minutos de duração, envolvendo uma equipe de 37 profissionais responsáveis pela produção, comunicação, arbitragem, suporte técnico, atendimento e organização.

Cada detalhe foi planejado para garantir profissionalismo, imparcialidade, cuidado, empatia, justiça e alegria, valores destacados por Adriano Pradella.

A conexão que vai além da tecnologia

A Prova de Resistência "Ligados com a Bless" mostrou que uma empresa pode apresentar um novo produto e, ao mesmo tempo, criar uma experiência capaz de gerar lembranças.

O lançamento do Bless Chip Móvel representa uma nova etapa da empresa, mas também reforça uma filosofia: marcas fortes são construídas quando conseguem unir inovação e humanidade.

Como resume Adriano Pradella: "No mercado, todos disputam clientes. O nosso desafio é conquistar corações. A tecnologia conecta aparelhos, mas é o propósito que conecta pessoas. É assim que uma empresa deixa de vender serviços para se tornar uma marca inesquecível."