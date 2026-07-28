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Estado de SP tem previsão de chuvas e ventanias para os próximos dias

Ventos podem chegar a 90 km/h na região metropolitana

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/07/2026 às 19h35
Estado de SP tem previsão de chuvas e ventanias para os próximos dias
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Uma nova frente fria chega a todo o estado de São Paulo entre quarta-feira (29) e quinta-feira (30) e trará chuvas fortes e rajadas de vento, segundo informa a Defesa Civil local.

Diante da previsão, o órgão disse que ativará o Gabinete de Crise para monitorar os fenômenos e agir rapidamente em resposta às ocorrências que surgirem.

A Baixada Santista e a região metropolitana da capital serão as mais atingidas pela intensidade dos ventos. Nessas áreas as rajadas poderão chegar a até 90 km/h, velocidade que pode causar queda de árvores e postes, destelhar casas, provocar cortes na energia elétrica e problemas de mobilidade urbana.

De acordo com a Defesa Civil, nas demais regiões do estado a ventania deve chegar a até 70 km/h dependendo da região.

Chuvas de intensidade moderada a forte acompanhadas de raios também devem atingir diversas áreas do estado. O litoral terá chance de aumento de riscos de ressaca a agitação marítima.

Cuidados

As autoridades alertam que, durante as rajadas de vento, as pessoas evitem estacionar veículos ou mesmo ficar próximas a áreas arborizadas.

O ideal também é ficar longe de estruturas metálicas, placas e outros objetos que possam ser arremessados pelo vento.

Em caso de emergência, o telefone da Defesa Civil é 199. O do Corpo de Bombeiros é 193.

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