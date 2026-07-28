Terça, 28 de Julho de 2026
20°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Reforma Tributária acelera corrida por gestão de cadastros

Com a virada do sistema tributário em 2027, dados cadastrais imprecisos de fornecedores, que já afetam orçamento para o próximo ano, também elevam ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/07/2026 às 19h02
Reforma Tributária acelera corrida por gestão de cadastros
Divulgação

O início da fase de testes da Reforma Tributária, em janeiro de 2026, colocou a gestão de cadastros no centro da agenda financeira das empresas. Isso porque, sob o novo sistema tributário, o crédito de IBS e CBS só se concretiza quando o fornecedor da etapa anterior recolhe efetivamente o imposto, o que faz de uma base de dados desatualizada um risco direto ao caixa.

Na prática, cadastros inconsistentes de fornecedores, classificações fiscais de materiais desatualizados e itens sem padronização podem acarretar crédito perdido, notas rejeitadas e margem comprometida às empresas.

É nesse ponto que a Akquinet Brasil vem ganhando tração. Para Leonardo Libardi, CEO da empresa especializada em governança de cadastros, esse cenário atual está fazendo com que o saneamento e a gestão de dados mestres (também chamados de Master Data Management ou MDM), assumam o centro da estratégia fiscal e de compliance das companhias.

Isso porque, segundo Libardi, sob a reforma, o controle, a qualidade e a governança dos dados mestres exigem maior rigor operacional, e cadastros de clientes, fornecedores e materiais ganharam mais tração com a reforma, seja para conformidade fiscal, na eficiência dos processos ou até na proteção do caixa.

"Quando o Fisco cruza as apurações em tempo real, qualquer inconsistência no cadastro trava a operação na hora, com pagamento retido ou imposto apurado de forma equivocada, e vira exposição a penalidades à medida que a cobrança avança", explica Libardi.

Mercado acelera investimento em tecnologia

O impacto do novo sistema, ainda em fase de testes em 2026 e com cobrança efetiva a partir de 2027, já é percebido no mercado. Um estudo da Deloitte sobre os efeitos da reforma mostra que 77% das empresas pretendem ampliar os investimentos em tecnologia ainda neste ano para dar conta da transição, com destaque para sistemas de gestão, ferramentas de compliance tributário e plataformas de análise de dados.

"A reforma não deixará espaço para processos manuais. A demanda das empresas por conformidade fiscal e qualidade de dados está em alta porque o mercado entendeu que não existe transição tributária segura sobre uma base de dados corrompida. O MDM virou a camada de proteção essencial para o compliance fiscal", comenta Libardi.

A própria Akquinet Brasil, que encerrou 2025 com crescimento de quase 20% na receita, caminha para atingir seu sexto ano consecutivo de avanço de dois dígitos.

"Nossa previsão era crescer 25% da receita. Com a corrida das empresas para arrumar a casa antes do avanço das fases do novo modelo tributário, só no primeiro semestre já batemos 80% da meta de crescimento para este ano", diz o executivo.

Segundo a companhia, a Reforma Tributária deslocou o tema da esfera operacional para a estratégica. O que antes era responsabilidade do supervisor de cadastro chega agora às áreas de compras, finanças, vendas e tecnologia, à medida que o custo de um dado incorreto deixa de ser retrabalho e passa a impactar crédito tributário, apuração fiscal e fluxo de caixa.

Libardi acrescenta que implantar práticas de governança de cadastros não se resume a corrigir campos preenchidos incorretamente, mas a estabelecer regras claras, processos padronizados, responsabilidades definidas e mecanismos de automação e validação contínua.

A plataforma tecnológica da Akquinet Brasil automatiza a gestão dos dados cadastrais espalhados em diferentes sistemas, de clientes e fornecedores a materiais e produtos, mantendo a integridade, a qualidade e a precisão das informações. Entre os clientes da empresa estão ArcelorMittal, Cimed, Grupo DPSP, Yara e a cooperativa Castrolanda.

Imprecisão pode acarretar risco fiscal para 2027

A Reforma Tributária institui o chamado IVA Dual, composto por dois tributos sobre o consumo que funcionarão em paralelo: a CBS, de competência federal, substituirá o PIS e a Cofins; e o IBS, administrado de forma compartilhada por estados e municípios, substituirá o ICMS e o ISS. Nesse novo modelo, informações como a classificação do bem ou serviço, a natureza da operação e o local de destino influenciarão a incidência, a alíquota e o recolhimento dos tributos. Por isso, um dado cadastral incorreto poderá produzir efeitos simultâneos na apuração da CBS e do IBS.

Nem todos os cadastros pesam igual neste momento. Nesta fase, o risco se concentra em fornecedores por dois motivos: primeiro porque o regime tributário atual e futuro dos parceiros impacta a negociação de preços para o orçamento de 2027 e segundo porque a conformidade fiscal e a saúde financeira do fornecedor poderão impactar na liberação de uso dos créditos de CBS e IBS em 2027.

Já o cadastro de clientes pesa menos por ora, enquanto o IBS opera em alíquota simbólica, mas tende a ganhar relevância à medida que esse imposto, cobrado no destino, avança na transição e torna o endereço e o enquadramento do cliente determinantes da apuração e da partilha entre estados e municípios.

Ao longo do ano, não haverá multas por erros na mecânica do novo modelo, já que a Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS adiaram as punições automáticas durante o período de adaptação. Porém, o CEO da Akquinet alerta que o risco é operacional e imediato. 

"Com os sistemas validando regras fiscais em tempo real, uma base cadastral inconsistente pode travar a emissão de notas e os erros não saneados hoje tendem a virar risco de autuação conforme a cobrança avança, com a CBS substituindo PIS e Cofins a partir de 2027 e o IBS subindo de forma escalonada até 2033", conclui.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tianyi Ma
Tecnologia Há 31 minutos

Como a IA tem impactado o CX com plataforma de orquestração

Nova tecnologia de gestão de experiência integra Inteligência Artificial Generativa com camadas de governança para controle de custos e automação d...

 Equipe Bless Internet
Tecnologia Há 1 hora

Prova de resistência marca lançamento do Bless Chip Móvel

A Prova de Resistência "Ligados com a Bless" mostrou que uma empresa pode apresentar um novo produto e, ao mesmo tempo, criar uma experiência capaz...

 Marta Cristine Furtado Martins
Tecnologia Há 2 horas

Eco Ventures Brasil nomeia Lucas Barbosa Correa como diretor

Eco Ventures Brasil anunciou, em 28 de julho de 2026, a nomeação de Lucas Barbosa Correa como diretor‑geral. Correa assumirá a coordenação das área...

 Kampus production
Tecnologia Há 3 horas

São Paulo sedia Semana da Alimentação Fora do Lar

Agenda reúne os principais eventos de bares, restaurantes, hospitalidade, delivery e varejo entre os dias 14 e 18 de setembro, consolidando um ecos...

 Imagem gerada por inteligência artificial
Tecnologia Há 3 horas

Smartbis lança plataforma white label para clubes

Modelo permite criar clubes de benefícios com marca própria e mira operações no Brasil, Argentina e México

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 27°
20° Sensação
2.68 km/h Vento
91% Umidade
75% (0.97mm) Chance chuva
07h18 Nascer do sol
18h04 Pôr do sol
Quarta
25° 17°
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 16°
Domingo
21° 17°
Últimas notícias
Granizo Há 23 minutos

Granizo atinge Esperança do Sul e mobiliza Defesa Civil para atender famílias
Tecnologia Há 30 minutos

Como a IA tem impactado o CX com plataforma de orquestração
Câmara Há 30 minutos

Projeto torna facultativo ajuste no calendário escolar para que férias coincidam com Copa Feminina de 2027
Tecnologia Há 1 hora

Prova de resistência marca lançamento do Bless Chip Móvel
Política Há 1 hora

Alckmin diz que Milei presta desserviço à Argentina

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Quando a memória canta
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,13 +0,30%
Euro
R$ 5,83 +0,38%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 345,261,27 -1,96%
Ibovespa
176,564,75 pts 0.7%
Mega-Sena
Concurso 3036 (26/07/26)
05
12
21
33
43
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7076 (27/07/26)
01
18
22
35
41
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3746 (27/07/26)
01
03
04
06
07
08
09
10
14
15
17
18
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2955 (27/07/26)
03
05
10
12
16
17
20
29
35
36
40
46
47
48
53
71
73
79
81
85
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2988 (27/07/26)
05
12
31
37
42
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias