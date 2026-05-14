Quinta, 14 de Maio de 2026
Publicidade
Sicredi

Suspeitos alegam legítima defesa em depoimento sobre morte em Braga

Polícia Civil apura versões apresentadas pelos investigados e mantém inquérito aberto para esclarecer o caso.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Querência Grupo de Comunicação
14/05/2026 às 13h36
Suspeitos alegam legítima defesa em depoimento sobre morte em Braga
(Foto: Observador Regional)

A Polícia Civil continua apurando o assassinato de Joel Marcos Carlim, de 45 anos, registrado no último domingo (10), no bairro Santo Antônio, em Braga. Nesta quinta-feira, o delegado responsável pela investigação trouxe novas informações sobre o andamento do procedimento policial.

Segundo a autoridade policial, os dois homens que compareceram espontaneamente à delegacia nos últimos dias afirmaram ter agido em legítima defesa. Durante os depoimentos, os investigados relataram que o episódio teria começado após um desentendimento ocorrido pouco antes da morte.

Conforme a versão apresentada pelos suspeitos, integrantes do grupo da vítima teriam acusado a dupla de estar acompanhada de um homem supostamente envolvido em um furto. A desconfiança teria provocado uma discussão, que evoluiu para agressões físicas.

Ainda de acordo com os relatos prestados à polícia, após o primeiro confronto houve um novo encontro entre os envolvidos. Foi nesse segundo momento que ocorreu o crime que resultou na morte de Joel.

O delegado ressaltou que os depoimentos representam apenas a narrativa dos investigados e que todas as informações ainda serão analisadas durante o andamento do inquérito.

A Polícia Civil informou também que, até agora, apenas os dois homens que se apresentaram são tratados como suspeitos no caso. Conforme a investigação, ambos não possuem antecedentes criminais.

Sobre a liberação dos investigados após os depoimentos, o delegado explicou que não havia mais situação de flagrante e que, até o momento, não existe pedido de prisão preventiva decretado pela Justiça. Os dois seguem respondendo ao processo em liberdade.

Relembre o Caso

O homicídio aconteceu na noite de domingo, no bairro Santo Antônio, em Braga. A vítima, Joel Marcos Carlim, de 45 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo as informações apuradas pela polícia, o automóvel da vítima teria sido interceptado por ao menos três indivíduos. Joel foi retirado do veículo e agredido. Durante a ação, um dos suspeitos atingiu a vítima com um golpe de faca na região do pescoço.

Mesmo sendo encaminhado para atendimento médico, Joel já chegou sem sinais vitais ao hospital.

A motivação do crime ainda não foi totalmente esclarecida, embora a investigação trabalhe com a possibilidade de uma desavença anterior entre os envolvidos.

O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia, enquanto a Polícia Civil segue reunindo provas e ouvindo testemunhas para esclarecer todas as circunstâncias do homicídio.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Internauta /Três Passos News)
Trânsito Há 17 minutos

Veículo sai da pista e atinge barranco na ERS-305 em Três Passos

Acidente ocorreu no começo da noite desta quarta-feira no trecho entre Três Passos e Crissiumal

 (Foto: Divulgação)
Operação Há 6 horas

Operação prende 7 envolvidos e desarticula grupo ligado a 6 roubos de veículos na região

Ação conjunta da Brigada Militar e Polícia Civil cumpriu mandados em Cruz Alta, Panambi e Palmeira das Missões, apreendeu adolescente e investigou crimes registrados em ao menos quatro cidades da região.

 (Foto: Divulgação Polícia Civil)
Prisão Há 7 horas

Mulher é presa por tráfico de drogas durante operação em Campo Novo

Ação da Polícia Civil contou com apoio da Brigada Militar e resultou na apreensão de crack e dinheiro em espécie

 (Foto: Caçadores de Notícias)
Trânsito Há 1 dia

Colisão entre carro e caminhão deixa vítima fatal na ERS-155 em Ijuí

Acidente ocorreu no distrito de Santana e mobilizou equipes de resgate, bombeiros e polícia na tarde desta quarta-feira.

 (Foto: Serpro/Divulgação)
Trânsito Há 1 dia

Senado aprova renovação automática da CNH para bons condutores com exigência de exame médico

Medida provisória mantém benefício para motoristas sem infrações, mas exige exame físico e mental na renovação da habilitação.

Tenente Portela, RS
18°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 20°
17° Sensação
0.83 km/h Vento
57% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h07 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Sexta
21°
Sábado
22°
Domingo
19° 14°
Segunda
15° 11°
Terça
16°
Últimas notícias
Saúde Questionada Há 5 minutos

Família acusa falha médica após morte de adolescente em Santo Ângelo
Trânsito Há 14 minutos

Veículo sai da pista e atinge barranco na ERS-305 em Três Passos
Saúde Há 29 minutos

Lifting facial evolui e amplia técnicas de rejuvenescimento
Câmara Há 29 minutos

Comissão aprova inclusão de plano de saúde animal entre benefícios oferecidos a trabalhadores
Saúde Há 29 minutos

Hantavírus: OMS confirma oito casos de cepa que causou surto em navio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 -0,41%
Euro
R$ 5,83 -0,71%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 428,982,20 +2,19%
Ibovespa
178,872,78 pts 1%
Mega-Sena
Concurso 3007 (12/05/26)
17
19
27
32
38
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7024 (13/05/26)
02
38
43
48
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3684 (13/05/26)
01
03
05
06
09
10
11
12
13
17
18
19
20
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2923 (13/05/26)
02
05
06
10
11
14
18
31
33
47
48
61
63
68
77
79
82
88
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2956 (13/05/26)
12
17
19
29
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias