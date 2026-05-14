Suspeitos alegam legítima defesa em depoimento sobre morte em Braga

A Polícia Civil continua apurando o assassinato de Joel Marcos Carlim, de 45 anos, registrado no último domingo (10), no bairro Santo Antônio, em Braga. Nesta quinta-feira, o delegado responsável pela investigação trouxe novas informações sobre o andamento do procedimento policial.

Segundo a autoridade policial, os dois homens que compareceram espontaneamente à delegacia nos últimos dias afirmaram ter agido em legítima defesa. Durante os depoimentos, os investigados relataram que o episódio teria começado após um desentendimento ocorrido pouco antes da morte.

Conforme a versão apresentada pelos suspeitos, integrantes do grupo da vítima teriam acusado a dupla de estar acompanhada de um homem supostamente envolvido em um furto. A desconfiança teria provocado uma discussão, que evoluiu para agressões físicas.

Ainda de acordo com os relatos prestados à polícia, após o primeiro confronto houve um novo encontro entre os envolvidos. Foi nesse segundo momento que ocorreu o crime que resultou na morte de Joel.

O delegado ressaltou que os depoimentos representam apenas a narrativa dos investigados e que todas as informações ainda serão analisadas durante o andamento do inquérito.

A Polícia Civil informou também que, até agora, apenas os dois homens que se apresentaram são tratados como suspeitos no caso. Conforme a investigação, ambos não possuem antecedentes criminais.

Sobre a liberação dos investigados após os depoimentos, o delegado explicou que não havia mais situação de flagrante e que, até o momento, não existe pedido de prisão preventiva decretado pela Justiça. Os dois seguem respondendo ao processo em liberdade.

Relembre o Caso

O homicídio aconteceu na noite de domingo, no bairro Santo Antônio, em Braga. A vítima, Joel Marcos Carlim, de 45 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo as informações apuradas pela polícia, o automóvel da vítima teria sido interceptado por ao menos três indivíduos. Joel foi retirado do veículo e agredido. Durante a ação, um dos suspeitos atingiu a vítima com um golpe de faca na região do pescoço.

Mesmo sendo encaminhado para atendimento médico, Joel já chegou sem sinais vitais ao hospital.

A motivação do crime ainda não foi totalmente esclarecida, embora a investigação trabalhe com a possibilidade de uma desavença anterior entre os envolvidos.

O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia, enquanto a Polícia Civil segue reunindo provas e ouvindo testemunhas para esclarecer todas as circunstâncias do homicídio.

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