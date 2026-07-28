+1Code: projeto conecta jovens ao mercado de tecnologia

A +1Code realizou, no dia 20 de julho, no espaço Oracle, em São Paulo, o primeiro Encontro de Embaixadores do programa. O evento reuniu alunos, ex-alunos e parceiros de uma iniciativa que já impactou 5.200 jovens periféricos e, atualmente, conta com 121 alunos nos programas nacionais e internacionais, marcando um novo momento de integração entre as pessoas que foram desenvolvidas e que ajudam a desenvolver o projeto.

Criada com o propósito de aproximar jovens de periferia do universo da tecnologia, a +1Code visa democratizar o acesso ao ensino tecnológico e ao letramento digital e já inseriu diversos jovens no mercado de trabalho. Desde sua criação, em 2020, o projeto consolidou-se como uma ponte entre a periferia paulistana e o mercado de tecnologia, um setor historicamente marcado pela baixa representatividade de jovens de baixa renda.

"A ideia do nosso encontro é impulsionar quem está estudando com a gente, conectá-los com os nossos apoiadores e, de uma forma geral, mostrar que existem diversas pessoas e empresas que acreditam tanto na educação quanto nós", afirma Tauan Matos, fundador e CEO da +1Code.

Durante o encontro, os participantes compartilharam suas histórias com a tecnologia e com o projeto, e puderam se conectar com empresas apoiadoras da ONG. Para o aluno Luan Fabruzzi, 18, que iniciou o curso na +1Code no início de 2026, além do desenvolvimento profissional, o acolhimento oferecido também impulsiona para que os alunos concluam os estudos. "Ter pessoas que acreditam em você antes mesmo de você acreditar em si próprio é melhor ainda. O impacto social é totalmente positivo porque trazer educação e oportunidades para jovens de periferia é impecável. Além de tudo, a educação elimina tanto a ignorância quanto a pobreza, e sempre será o maior investimento. Eu enxergo a +1Code como oportunidade, família e acolhimento", diz Luan.

A ex-aluna e hoje uma das professoras da +1Code, Silmara Silva, 30, conta que, ao começar no projeto, em 2020, o maior desafio foi, além de não ter computador, compreender o universo da programação. Para Silmara, democratizar o acesso ao ensino tecnológico é desafiador porque requer uma infraestrutura que não foi democratizada e "conseguir acessar jovens em regiões extremamente vulneráveis que lidam com diversas dificuldades". Através do projeto, a +1Code já conseguiu expandir as atividades e ministrou um curso com a tutoria de Silmara para alunos de São Tomé e Príncipe, no continente africano.

Ainda neste ano, a +1Code abrirá novas turmas com foco nos projetos já existentes, como o Impulso.AI — para capacitação em IA; Tic em Trilhas — com cursos para diversas áreas da tecnologia; Jogga e Aprende — que oferece cursos de inglês e tecnologia por meio do esporte; e também o Quebrada Podcast — programa que conta histórias sobre alunos e apoiadores do projeto.

Para os jovens que desejam ingressar nos cursos oferecidos, as inscrições são feitas por meio do formulário disponível no site da +1Code.

Sobre a +1Code

A +1Code é uma escola de impacto social que oferece cursos de programação gratuitos para jovens moradores de periferias. Com um método exclusivo, os alunos aprendem trabalhando em projetos reais: identificam problemas em suas comunidades e desenvolvem soluções tecnológicas concretas para resolvê-los.

Além de formar desenvolvedores de alta performance, a +1Code conta com um programa de integração ao mercado de trabalho, conectando os alunos a oportunidades reais no setor de tecnologia e garantindo que eles não apenas aprendam a programar, mas também construam carreiras transformadoras.

Para mais informações, basta acessar: mais1code.com.br﻿