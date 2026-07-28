Comissão aprova livre parada de veículos para embarque de passageiros prioritários

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, em 15 de julho, projeto de lei que garante a veículos de transporte privado individual, como táxis e carros de aplicativo, a prerrogativa de livre parada e estacionamento ao atenderem passageiros prioritários.

A proposta altera o Código de Trânsito Brasileiro . Assim, tais veículos serão considerados prestadores de serviços de utilidade pública durante o atendimento a idosos, gestantes, pessoas com deficiência e outros grupos prioritários.

Como foi analisada em caráter conclusivo, a proposta poderá seguir para o Senado, salvo se houver recurso para análise no Plenário da Câmara. Para virar lei, a versão final do texto precisa ser aprovada pelas duas Casas.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nova redação

O texto aprovado é a versão da relatora na CCJ, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), ao Projeto de Lei 3450/23 , dos deputados Marcos Tavares (PDT-RJ) e Daniel Agrobom (PSD-GO). O original criava o “Programa Parada Segura” para carros de aplicativo.

No substitutivo, a relatora ampliou a medida para incluir os táxis, a fim de garantir o princípio da isonomia entre as categorias de transporte. “É preciso enquadrar a nova hipótese de livre parada e estacionamento à sistemática observada pelos demais veículos de serviços de utilidade pública”, afirmou Laura Carneiro.

Veja o texto aprovado

Para usufruir da prerrogativa de livre parada, os veículos precisarão seguir regras expedidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O órgão deverá definir a forma adequada de sinalização e identificação dos carros durante o serviço.