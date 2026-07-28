Terça, 28 de Julho de 2026
20°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Estudo indica que 14% adotam IA avançada em Supply Chain

Dados da Live University/Inbrasc mostram que o setor (que produz, transporta e entrega mercadorias) ainda engatinha na extração de valor dos dados;...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/07/2026 às 14h20
Estudo indica que 14% adotam IA avançada em Supply Chain
Divulgação - Prestex

A primeira edição do Índice de Maturidade Tecnológica em Supply Chain 2026 (IMTS), compilado pela Live University / Inbrasc, revelou que a cadeia de suprimentos, responsável por produzir, transportar e entregar mercadorias no Brasil, utiliza muita tecnologia, mas extrai pouco valor estratégico dos dados. Segundo o levantamento, 88% das empresas declararam usar IA generativa em tarefas básicas, mas apenas 14% alcançaram um estágio avançado na utilização de Agentes de IA para aplicação analítica ou preditiva.

O estudo teve como base 456 respondentes de 328 empresas com predominância de grandes corporações (76% com faturamento acima de R$ 300 milhões e 50% acima de R$ 1 bilhão) e foi apresentado no mês de junho pelo diretor da Live University, Alex Leite, em um evento para empresas do segmento. "Embora a infraestrutura básica esteja consolidada (98% disseram utilizar ERP), o índice aponta um contraste nítido entre a adoção de tecnologias operacionais e a capacidade de utilização estratégica para prever riscos e integrar parceiros", destacou Alex Leite.

O IMTS também apontou que as empresas preveem investir, em média, R$ 1,8 milhão em tecnologias para a cadeia de suprimentos. O saneamento de dados lidera o ticket médio (R$ 680 mil), seguido por plataformas (R$ 577 mil), enquanto a IA fica com R$ 517 mil, refletindo uma adoção que ainda é incipiente. O cenário reflete um movimento bottom-up (de baixo para cima). Embora a força de trabalho já use a tecnologia por conta própria na base operacional, as lideranças corporativas ainda tateiam como transformá-la em estratégia integrada de negócio.

Impacto na Logística Ultraexpressa B2B

O especialista em logística ultraexpressa B2B Marcelo Zeferino, CCO da Prestex, analisa que o segmento, de forma geral, está na mesma direção: "As empresas vivem uma época de 'obesidade' de informação e escassez de análise de valor. Muito mais importante do que ter um monte de dados, é saber o que fazer com eles", afirmou. O especialista destaca também que o comportamento do consumidor B2C (empresa/cliente) influenciou o B2B (empresa/empresa): "Se, há três anos, receber no mesmo dia era um diferencial, hoje é um pré-requisito praticamente em todos os nichos de mercado", afirmou.

Em uma operação logística B2B ultraexpressa, que funciona no modelo 24/7 em todo território nacional entregando de medicamentos a grandes maquinários para a indústria, cada minuto conta. Neste ambiente de extrema urgência, a Inteligência Artificial, além do operacional, é vista como uma solução para equilibrar agilidade, escala e disponibilidade contínua, avançando para a preditividade. Entre as empresas deste segmento que já colhem os ganhos da IA avançada está a Prestex Logística Ultraexpressa, que implementou Agentes de IA da HubSpot diretamente à jornada do cliente (ERP) e ao Sistema de Gestão de Transportes (TMS).

Diferentemente dos chatbots tradicionais, os agentes de IA adotados pela companhia possuem autonomia para acessar sistemas e tomar decisões, explica o CCO Marcelo Zeferino. Em seis meses, a tecnologia resolveu 30% dos atendimentos sem intervenção humana e reduziu em quase um terço a sobrecarga interna. O tempo médio de resposta para rastreamento urgente caiu para 10 minutos. O sistema ainda realiza consultas de faturas em tempo real, direcionando automaticamente demandas complexas para os setores comercial, operacional ou financeiro.

Rastrear x Monitorar:

O estudo IMTS da Live University apontou que a resiliência e os riscos (21%) e o acompanhamento de parceiros (14%) são os pontos mais frágeis da cadeia no Brasil. A rastreabilidade moderna surge exatamente para minimizar e antever esses riscos, principalmente em setores regulados (como a indústria farmacêutica) e de produtos de alto valor agregado.

Ao criar seu próprio sistema de gestão em 2009 (o Sisprestex), a Prestex traz o conceito de que rastrear é muito superior a apenas monitorar. "Monitorar é ver onde a carga está. Rastrear é entender tudo o que acontece com ela ao longo do trajeto. Se ocorrer um atraso, o monitoramento mostra a posição atual, a rastreabilidade preditiva identifica onde houve a ruptura, quanto tempo foi perdido e qual o impacto para a operação", explica Zeferino, CCO da Prestex.

O especialista ressalta que as grandes novidades da IA avançada na rastreabilidade estão na integração com sensores de IoT e análise avançada de dados. "O rastreamento ganha capacidade preditiva, antecipando eventos e riscos. Com medicamentos, por exemplo, sensores emitem alertas imediatos em caso de violação de temperatura ou anomalia".

O fator humano

O estudo da Live University destaca que a capacitação da equipe é a principal barreira para 54% das empresas e 49% atribuem o sucesso das iniciativas tecnológicas ao engajamento da liderança.

Para a Prestex, a automação com Agentes de IA e ferramentas como o Léo e o Max (IAs generativas voltadas para o atendimento de clientes e a comunicação e treinamento de parceiros) potencializam o capital humano. "A tecnologia dá velocidade e precisão, mas a tomada de decisão ética e contextual continua sendo prerrogativa das pessoas. Há situações críticas que exigem discernimento humano para equilibrar urgência, segurança e responsabilidade. A automação libera o time operacional para atuar onde a inteligência humana é de fato insubstituível", conclui Marcelo Zeferino, CCO da Prestex.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
https://www.magnific.com
Tecnologia Há 35 minutos

Every Cybersecurity projeta crescimento de 66,7% em 2027

Empresa de capital 100% nacional prevê receita de R$ 150 milhões em 2026, renova pela quinta vez consecutiva a certificação ISO/IEC 27001 e, pela q...

 Banco de imagens Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Iniciativa reduz CAC para US$ 72 na automação industrial B2B

Estratégia estruturada de forma integrada permitiu maior controle sobre a origem dos leads, sua qualificação e a taxa de conversão em clientes efet...

 VIVA Inteligência Educacional
Tecnologia Há 2 horas

VIVA auxilia escolas no uso de tecnologia educacional

Consultoria, formação docente e acompanhamento pedagógico contribuem para integrar recursos tecnológicos ao projeto pedagógico das instituições de ...

 Gabriel Ferreira
Tecnologia Há 3 horas

+1Code: projeto conecta jovens ao mercado de tecnologia

A iniciativa já impactou mais de 5.200 jovens de diferentes comunidades brasileiras

 Dataside
Tecnologia Há 4 horas

Dataside cresce 109% no trimestre e aposta em IA sob medida

A Dataside, consultoria brasileira especializada em dados e inteligência artificial, fechou o primeiro trimestre de 2026 com crescimento de 109,35%...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 27°
30° Sensação
2.01 km/h Vento
65% Umidade
75% (0.97mm) Chance chuva
07h18 Nascer do sol
18h04 Pôr do sol
Quarta
25° 17°
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 16°
Domingo
21° 17°
Últimas notícias
ACAMRECE c Há 26 minutos

ACAMRECE celebra 51 anos de história e fortalece a união do Poder Legislativo regional
Tecnologia Há 34 minutos

Every Cybersecurity projeta crescimento de 66,7% em 2027
Câmara Há 34 minutos

Comissão aprova inclusão de novos nomes no Livro dos Heróis e das Heroínas da Pátria
Câmara Há 34 minutos

Comissão aprova reconhecimento de tradições regionais como cultura nacional
Justiça Há 34 minutos

Em manifestação escrita, Flávio Bolsonaro nega ter caluniado Lula

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Quando a memória canta
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 +0,13%
Euro
R$ 5,83 +0,28%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 345,351,77 -1,77%
Ibovespa
176,392,94 pts 0.6%
Mega-Sena
Concurso 3036 (26/07/26)
05
12
21
33
43
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7076 (27/07/26)
01
18
22
35
41
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3746 (27/07/26)
01
03
04
06
07
08
09
10
14
15
17
18
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2955 (27/07/26)
03
05
10
12
16
17
20
29
35
36
40
46
47
48
53
71
73
79
81
85
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2988 (27/07/26)
05
12
31
37
42
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias