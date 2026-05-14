Operação prende 7 envolvidos e desarticula grupo ligado a 6 roubos de veículos na região

A Brigada Militar e a Polícia Civil deflagraram a Operação Ponto Morto, ação conjunta voltada ao combate de roubos de veículos na região do Alto Jacuí. A ofensiva teve como alvo um grupo criminoso investigado por atuar desde meados de março.

Conforme as investigações, a quadrilha estaria envolvida em pelo menos seis roubos de veículos registrados nas cidades de Cruz Alta, Panambi, Pejuçara e Palmeira das Missões.

Durante a apuração, houve troca de informações entre os setores de inteligência das duas instituições, o que permitiu a identificação e o monitoramento dos suspeitos.

Prisões e mandados

Na operação realizada nesta semana, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva expedidos pelas comarcas de Cruz Alta, Panambi e Palmeira das Missões.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, um homem também foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Somadas as prisões anteriores realizadas ao longo das investigações com as efetuadas nesta fase da operação, sete pessoas foram presas. Além disso, um adolescente foi apreendido por envolvimento em crimes de roubo, receptação e tráfico de drogas.

Veículos usados em outros crimes

Segundo as forças de segurança, os veículos roubados eram utilizados na prática de outros delitos. Os investigados também tentavam extorquir as vítimas, exigindo pagamento em dinheiro para devolução dos automóveis.

As investigações apontam ainda que parte dos suspeitos já vinha sendo monitorada pela Brigada Militar, que realizou prisões em flagrante durante a apuração. A Polícia Civil também efetuou prisões relacionadas aos crimes de roubo e receptação.

Integração policial

O comandante do CRPM/Alto Jacuí, coronel Rafael Tiaraju de Oliveira, afirmou que a integração entre Brigada Militar e Polícia Civil foi decisiva para identificar, monitorar e prender os envolvidos.

Já o delegado regional de Cruz Alta, Márcio Marodin, destacou que a troca de informações entre os setores de inteligência possibilitou prisões antes mesmo da deflagração oficial da operação.

As forças de segurança seguem investigando o caso para identificar outros possíveis integrantes do grupo criminoso.