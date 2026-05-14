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Mulher é presa por tráfico de drogas durante operação em Campo Novo

Ação da Polícia Civil contou com apoio da Brigada Militar e resultou na apreensão de crack e dinheiro em espécie

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Polícia Civil
14/05/2026 às 07h31
Mulher é presa por tráfico de drogas durante operação em Campo Novo
(Foto: Divulgação Polícia Civil)

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Campo Novo, com apoio de agentes de Santo Augusto e da Brigada Militar, cumpriu mandado de busca e apreensão que resultou na prisão em flagrante de uma mulher por tráfico de drogas.

Durante a ação, foram apreendidas diversas porções de crack, totalizando 6,3 gramas, além de R$ 237 em dinheiro.

Segundo a polícia, a suspeita é reincidente na mesma prática criminosa e utilizava o mesmo modo de atuação.

Após os procedimentos legais, a mulher, investigada com base no artigo 33 da Lei de Drogas, foi encaminhada ao Presídio Estadual de Três Passos.

 

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