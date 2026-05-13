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Colisão entre carro e caminhão deixa vítima fatal na ERS-155 em Ijuí

Acidente ocorreu no distrito de Santana e mobilizou equipes de resgate, bombeiros e polícia na tarde desta quarta-feira.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província - Com Informações Rádio Progresso De Ijuí
13/05/2026 às 13h46
Colisão entre carro e caminhão deixa vítima fatal na ERS-155 em Ijuí
(Foto: Caçadores de Notícias)

Um acidente de trânsito foi registrado ao meio-dia desta quarta-feira na ERS-155, na localidade de Santana, interior de Ijuí.

A colisão envolveu um Fiat Uno, registrado em Ijuí, e um caminhão com placas de Ajuricaba. O condutor do carro não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, antes mesmo da chegada das equipes de socorro.

Devido à violência da colisão, o caminhão acabou saindo da pista. Profissionais do Samu, Corpo de Bombeiros e Brigada Militar atuaram no atendimento da ocorrência e organizaram o fluxo de veículos na rodovia.

O trecho precisou ser bloqueado para os trabalhos das equipes responsáveis pela perícia e levantamento das informações. O caminhão transportava uma carga de soja.

Até agora, a vítima fatal não teve o nome oficialmente confirmado pelas autoridades.

As causas do acidente serão investigadas pelos órgãos competentes.

 

 

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