Colisão entre carro e caminhão deixa vítima fatal na ERS-155 em Ijuí

Um acidente de trânsito foi registrado ao meio-dia desta quarta-feira na ERS-155, na localidade de Santana, interior de Ijuí.

A colisão envolveu um Fiat Uno, registrado em Ijuí, e um caminhão com placas de Ajuricaba. O condutor do carro não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, antes mesmo da chegada das equipes de socorro.

Devido à violência da colisão, o caminhão acabou saindo da pista. Profissionais do Samu, Corpo de Bombeiros e Brigada Militar atuaram no atendimento da ocorrência e organizaram o fluxo de veículos na rodovia.

O trecho precisou ser bloqueado para os trabalhos das equipes responsáveis pela perícia e levantamento das informações. O caminhão transportava uma carga de soja.

Até agora, a vítima fatal não teve o nome oficialmente confirmado pelas autoridades.

As causas do acidente serão investigadas pelos órgãos competentes.

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