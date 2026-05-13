Quarta, 13 de Maio de 2026
5°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Senado aprova renovação automática da CNH para bons condutores com exigência de exame médico

Medida provisória mantém benefício para motoristas sem infrações, mas exige exame físico e mental na renovação da habilitação.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações G1
13/05/2026 às 11h16
Senado aprova renovação automática da CNH para bons condutores com exigência de exame médico
(Foto: Serpro/Divulgação)

O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, 12 de maio, a medida provisória que prevê a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para bons condutores. O texto altera o Código de Trânsito Brasileiro e preserva o objetivo central da proposta enviada pelo Executivo em dezembro do ano passado, com mudanças em relação à versão original.

A principal alteração determina a obrigatoriedade do exame de aptidão física e mental para a renovação da habilitação, inclusive para os condutores cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

Na semana passada, uma comissão mista do Congresso Nacional aprovou a medida provisória e, após acordo entre parlamentares, restabeleceu a exigência dos exames médicos no processo de renovação. Inicialmente, esses motoristas ficariam dispensados de todos os procedimentos previstos no Código de Trânsito Brasileiro.

Para ser considerado bom condutor, o motorista deve atender aos seguintes critérios:

  • não ter pontos registrados na CNH nos últimos 12 meses;
  • não ter infrações de trânsito no mesmo período;
  • estar inscrito no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

O texto segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre os pontos mantidos na proposta estão a renovação automática da CNH para condutores cadastrados no RNPC, sem necessidade de exames de legislação, prática de direção e primeiros socorros.

Outra previsão estabelece que a emissão da CNH em formato físico passa a ser opcional ao condutor, mantendo a versão digital como alternativa válida.

Também fica previsto preço público nacional para exames de aptidão física, mental e psicológica, a ser definido pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, substituindo as tabelas estaduais.

Para aderir ao Cadastro do Bom Condutor e solicitar a renovação gratuita da CNH, o motorista deverá:

  • acessar o aplicativo CNH Brasil;
  • selecionar a opção “Condutor”;
  • entrar em “Cadastro Positivo”;
  • clicar em “Autorizar participação”.


■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Trânsito Há 4 horas

Colisão entre caminhão da prefeitura e automóvel provoca tombamento em Tenente Portela

Acidente aconteceu em cruzamento da cidade e resultou apenas em prejuízos materiais.

 (Foto: Divulgação Observador Regional)
Policial Há 5 horas

Suspeitos de homicídio em Braga se apresentam à polícia

Dupla compareceu acompanhada de advogado e responderá ao inquérito em liberdade enquanto investigações continuam

 (Foto: Corpo de Bombeiros Militar)
Trânsito Há 1 dia

ATUALIZADA: Jovem ferido em grave acidente na BR-468 está em estado estável; um homem morreu na colisão

Acidente ocorreu próximo à lombada eletrônica no bairro Érico Veríssimo; jovem de 20 anos foi resgatado das ferragens e encaminhado ao hospital.

 (Foto: Panambi News)
Violência Urbana Há 1 dia

Criminosos armados invadem residências e roubam carro durante a noite em Panambi

Dupla efetuou disparos contra uma casa, rendeu moradores e fugiu levando veículo após ação registrada no bairro Jardim Paraguai.
Fraude Milionária Há 1 dia

Polícia Civil prende 13º investigado em esquema contra empresa agroindustrial

Operação realizada em cidades da região apura fraude superior a R$ 6 milhões envolvendo registros falsificados de cargas de grãos.

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. Máx. 20°
17° Sensação
0.37 km/h Vento
45% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h07 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Quinta
20°
Sexta
21°
Sábado
17° 10°
Domingo
21° 15°
Segunda
15° 11°
Últimas notícias
Sociedade Há 24 minutos

Hospitais São Luiz têm o melhor pronto-socorro de SP
Senado Federal Há 24 minutos

Selo de reconhecimento para terapias alternativas vai à Câmara
Educação Há 24 minutos

Desenrola: renegociação de dívidas do Fies começa nesta quarta-feira
Câmara Há 25 minutos

Projeto destina recursos para financiamento agrícola de famílias de baixa renda
Tecnologia Há 1 hora

Green Building Initiative Anuncia Saída da CEO Vicki Worden

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,91 +0,40%
Euro
R$ 5,75 +0,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 412,343,29 -1,74%
Ibovespa
180,217,45 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 3007 (12/05/26)
17
19
27
32
38
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7023 (12/05/26)
16
35
44
66
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3683 (12/05/26)
02
03
05
07
08
09
10
11
12
14
16
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2922 (11/05/26)
02
04
10
18
28
32
34
36
46
47
61
65
66
69
76
86
88
91
93
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2955 (11/05/26)
05
10
20
30
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias