Colisão entre caminhão da prefeitura e automóvel provoca tombamento em Tenente Portela

Uma ocorrência de trânsito mobilizou equipes no final da tarde desta terça-feira (12), no encontro das ruas Tupã e Pindorama, em Tenente Portela. O acidente envolveu um caminhão prancha pertencente ao município e um Ford Fiesta dirigido por Raimundo, residente da cidade.

Segundo relatos apurados no local, o condutor do carro seguia pela rua Pindorama e pretendia acessar a rua Tupã quando acabou tendo a visão comprometida pela claridade do sol. Durante a manobra, o automóvel foi atingido pelo caminhão da administração municipal.

Após a colisão, o Fiesta virou sobre a lateral e ficou parado na pista em posição contrária ao fluxo. Apesar da gravidade do impacto e dos estragos no veículo, o motorista saiu ileso.

O idoso relatou que permaneceu dentro do carro logo após o acidente e conseguiu deixar o automóvel através do para-brisa quebrado, contando com o auxílio de populares que estavam próximos ao local.

Emocionado com a situação, ele lamentou os danos causados ao veículo.

A Brigada Militar compareceu ao ponto do acidente para registrar a ocorrência e executar os procedimentos cabíveis.

O caminhão da prefeitura não sofreu avarias. Conforme explicou o secretário de Transportes e Infraestrutura Rural, Evandro dos Santos Correia, a frota municipal conta com seguro, porém ainda será feita uma análise das coberturas previstas no contrato e das responsabilidades administrativas ligadas ao caso.

Nenhuma pessoa ficou ferida.

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