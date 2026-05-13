Suspeitos de homicídio em Braga se apresentam à polícia
Dupla compareceu acompanhada de advogado e responderá ao inquérito em liberdade enquanto investigações continuam
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província com informações Observador Regional
13/05/2026 às 07h29
Os dois suspeitos de envolvimento no homicídio registrado no último domingo (10), em Braga, apresentaram-se espontaneamente às autoridades na tarde desta terça-feira (12), acompanhados de advogado.
Após serem ouvidos, ambos foram liberados e irão responder ao inquérito policial em liberdade. As investigações seguem em andamento para o esclarecimento do caso.
Reelembre o ocorrido:
O homicídio ocorreu por volta das 20h, no bairro Santo Antônio. Conforme as informações apuradas até o momento, a vítima, Joel Marcos Carlim, de 45 anos, foi atingida por um golpe de faca na região do pescoço.
Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
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