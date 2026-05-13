Suspeitos de homicídio em Braga se apresentam à polícia

Os dois suspeitos de envolvimento no homicídio registrado no último domingo (10), em Braga, apresentaram-se espontaneamente às autoridades na tarde desta terça-feira (12), acompanhados de advogado.

Após serem ouvidos, ambos foram liberados e irão responder ao inquérito policial em liberdade. As investigações seguem em andamento para o esclarecimento do caso.

Reelembre o ocorrido:

O homicídio ocorreu por volta das 20h, no bairro Santo Antônio. Conforme as informações apuradas até o momento, a vítima, Joel Marcos Carlim, de 45 anos, foi atingida por um golpe de faca na região do pescoço.

Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.