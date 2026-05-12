ATUALIZADA: Jovem ferido em grave acidente na BR-468 está em estado estável; um homem morreu na colisão

O jovem de 20 anos que ficou ferido no grave sinistro de trânsito registrado no final da noite deste domingo (11), na BR-468, em Três Passos, permanece internado em estado estável no Hospital de Caridade de Três Passos.

O acidente aconteceu por volta das 23h30, no km 103 da rodovia, nas proximidades da lombada eletrônica, no bairro Érico Veríssimo, e envolveu uma colisão entre um automóvel Fiat Uno Mille Fire Flex e um caminhão VW/26.260 CRM 6X2 emplacado em Derrubadas.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, a guarnição foi acionada pela sala de operações da Brigada Militar para atender a ocorrência. Ao chegar no local, os bombeiros encontraram duas vítimas presas às ferragens do veículo de passeio.

O condutor do automóvel, um homem de 54 anos natural de Frederico Westphalen, já estava em óbito. Já o passageiro, o jovem de 20 anos, foi localizado semiconsciente.

Para a retirada da vítima sobrevivente, foi necessário o uso de desencarcerador. Em seguida, uma equipe do Samu auxiliou na colocação de colar cervical e na restrição dos movimentos da coluna, realizando o encaminhamento ao Hospital de Caridade de Três Passos.

Segundo os bombeiros, o jovem apresentava ferimentos na região da cabeça e não utilizava cinto de segurança no momento do resgate.

Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito ficou totalmente interrompido. Equipes da Brigada Militar realizaram o controle da via até a chegada da Polícia Rodoviária Federal.

Após autorização da Polícia Civil, os bombeiros fizeram a retirada do corpo da vítima fatal com o uso de ferramentas de corte e expansão. Na sequência, também foi realizada a lavagem da pista com o caminhão de combate a incêndio.

As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.







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