Criminosos armados invadem residências e roubam carro durante a noite em Panambi

Uma sequência de crimes assustou moradores do bairro Jardim Paraguai, em Panambi, na noite de segunda-feira (11). Por volta das 22h15, dois homens armados invadiram residências e roubaram um automóvel após ameaçarem vítimas.

De acordo com as informações apuradas, a dupla se aproximou inicialmente de uma casa localizada na Rua Geremias Nunes. O morador percebeu movimentação suspeita no pátio e, ao observar pela janela, encontrou os criminosos exigindo a abertura da porta e a entrega da chave de um veículo que estava estacionado no local.

Mesmo com a presença de câmeras de monitoramento, os suspeitos não recuaram. Diante da recusa da vítima, um dos assaltantes efetuou disparos de arma de fogo em direção à residência.

Pouco depois, os criminosos invadiram uma casa vizinha. Sob ameaça, a moradora foi obrigada a entregar um telefone celular e as chaves de um veículo GM Onix, de placas JAC3E55. Após o roubo, os homens fugiram em alta velocidade em direção ao interior do Loteamento Armindo João.

A Brigada Militar realizou buscas no bairro e também nas saídas do município logo após ser acionada. Imagens de câmeras de segurança da cidade e de residências próximas estão sendo analisadas para auxiliar na identificação dos autores. A suspeita é de que os criminosos possam ter seguido pela BR-285, no sentido de Ijuí.

As vítimas foram encaminhadas para registro da ocorrência na Delegacia de Polícia de Panambi. Conforme relato dos moradores, os dois suspeitos eram magros, de estatura média e utilizavam roupas escuras, capuzes e óculos. A Polícia Civil segue investigando o caso para localizar os responsáveis pelo crime.

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