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Polícia Civil prende 13º investigado em esquema contra empresa agroindustrial

Operação realizada em cidades da região apura fraude superior a R$ 6 milhões envolvendo registros falsificados de cargas de grãos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: RPI e PC
12/05/2026 às 10h07
Polícia Civil prende 13º investigado em esquema contra empresa agroindustrial

A Polícia Civil, através da DRACO de Cruz Alta, efetuou nesta segunda-feira (11) a prisão do 13º suspeito investigado na Operação Romaneio, que apura um esquema de fraude milionária contra a empresa Três Tentos Agroindustrial S/A.

Desde o início da ofensiva policial, já foram recolhidos bens, valores e cumpridas diversas medidas cautelares determinadas pela Justiça. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis participantes do esquema e responsabilizar os envolvidos criminalmente.

A Operação Romaneio foi desencadeada na última quinta-feira após a descoberta de irregularidades que teriam causado prejuízo superior a R$ 6 milhões à empresa. Conforme a investigação, o grupo utilizava registros falsos de entrega de grãos para simular movimentações inexistentes.

Mandados de prisão, busca e apreensão e bloqueio de patrimônio foram executados nos municípios de Cruz Alta, Santo Augusto, Boa Vista do Cadeado e Panambi. Segundo a Polícia Civil, funcionários teriam alterado dados verdadeiros de cargas para criar documentos fraudulentos e encobrir operações fictícias.

Em nota oficial, a empresa informou que detectou as inconsistências durante procedimentos internos de auditoria, comunicou imediatamente as autoridades policiais e reforçou o compromisso com a ética, a transparência e a colaboração com as investigações.

 

 

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