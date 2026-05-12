Polícia Civil e Brigada Militar prendem suspeitos de envolvimento na morte de jovem em Redentora

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Redentora, com apoio da Brigada Militar, realizou na manhã desta Terça-feira (12) uma operação que teve como foco o avanço das investigações sobre a morte de Tamires Tauane da Rosa Koch, ocorrida no dia 6 de maio de 2026, em Redentora.

Durante a ofensiva, os agentes cumpriram um mandado de prisão temporária e três ordens de busca e apreensão nos municípios de Redentora e Coronel Bicaco. Um homem foi preso na ação.

Conforme a polícia, drogas e outros materiais considerados importantes para a investigação foram localizados e apreendidos pelas equipes. Além disso, duas pessoas acabaram presas em flagrante por envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

(Foto: Reprodução / Observador Regional)

Pouco depois da operação, a Polícia Civil também efetuou a prisão do segundo suspeito investigado por participação no homicídio. A prisão ocorreu em Santo Augusto.

Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça enquanto o inquérito segue em andamento.

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