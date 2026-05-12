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Homem morre em colisão frontal entre carro e caminhão na BR-468, em Três Passos

Passageiro do automóvel ficou ferido e foi encaminhado a hospital da região

Por: Andre Eberhardt Fonte: GZH
12/05/2026 às 07h12
Homem morre em colisão frontal entre carro e caminhão na BR-468, em Três Passos
(Foto: Corpo de Bombeiros de Três Passos / Divulgação)

Um homem de 54 anos morreu em um acidente entre um carro e um caminhão na noite desta segunda-feira (11) em Três Passos, no noroeste do Estado.

A colisão frontal ocorreu por volta das 23h35min no quilômetro 103 da BR-468, próximo à lombada eletrônica do bairro Érico Verissimo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Três Passos, a vítima fatal era o motorista de um Fiat Uno. Ele morreu no local. A identidade ainda não foi divulgada. 

Um passageiro do carro, de 20 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Caridade de Três Passos.

O motorista do caminhão não se feriu.

As circunstâncias do acidente serão apuradas.


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