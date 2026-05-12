Homem morre em colisão frontal entre carro e caminhão na BR-468, em Três Passos

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O motorista do caminhão não se feriu.

Um passageiro do carro, de 20 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Caridade de Três Passos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Três Passos, a vítima fatal era o motorista de um Fiat Uno. Ele morreu no local. A identidade ainda não foi divulgada.

A colisão frontal ocorreu por volta das 23h35min no quilômetro 103 da BR-468, próximo à lombada eletrônica do bairro Érico Verissimo.

Um homem de 54 anos morreu em um acidente entre um carro e um caminhão na noite desta segunda-feira (11) em Três Passos , no noroeste do Estado .

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