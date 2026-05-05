Polícia Federal realiza ação contra crimes de abuso infantil no Rio Grande do Sul

A Polícia Federal desencadeou, nesta terça-feira (5), a Operação Harpócrates com o objetivo de combater crimes de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul. Ao todo, foram executados cinco mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva nas cidades de Passo Fundo, Erechim, Barracão e Rodeio Bonito.

As investigações começaram a partir de monitoramento realizado no ambiente digital por agentes federais, além de informações repassadas por uma entidade internacional de proteção à infância. Os indícios apontam que os suspeitos utilizavam a internet para comercializar ou distribuir arquivos com conteúdo ilegal relacionado à exploração sexual infantojuvenil.

Os envolvidos poderão ser responsabilizados por crimes como armazenamento, venda e compartilhamento desse tipo de material.

Terminologia e orientação

Embora a legislação brasileira ainda utilize o termo “pornografia” no Estatuto da Criança e do Adolescente, especialistas e organismos internacionais recomendam o uso de expressões como “violência sexual contra crianças e adolescentes”, por refletirem melhor a gravidade das infrações.

A Polícia Federal também reforça a importância da vigilância por parte de pais e responsáveis quanto ao uso da internet por menores. O acompanhamento das atividades online, aliado ao diálogo e à orientação sobre riscos no ambiente digital, é considerado essencial para prevenir situações de violência e incentivar a denúncia de comportamentos suspeitos.

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