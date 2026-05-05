Terça, 05 de Maio de 2026
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Polícia Federal realiza ação contra crimes de abuso infantil no Rio Grande do Sul

Mandados foram cumpridos em quatro cidades e investigação aponta uso da internet para divulgação de conteúdo ilegal

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província - Com informações Polícia Federal
05/05/2026 às 11h26
Polícia Federal realiza ação contra crimes de abuso infantil no Rio Grande do Sul
(Foto: Divulgação / Polícia Federal)

A Polícia Federal desencadeou, nesta terça-feira (5), a Operação Harpócrates com o objetivo de combater crimes de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul. Ao todo, foram executados cinco mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva nas cidades de Passo Fundo, Erechim, Barracão e Rodeio Bonito.

As investigações começaram a partir de monitoramento realizado no ambiente digital por agentes federais, além de informações repassadas por uma entidade internacional de proteção à infância. Os indícios apontam que os suspeitos utilizavam a internet para comercializar ou distribuir arquivos com conteúdo ilegal relacionado à exploração sexual infantojuvenil.

Os envolvidos poderão ser responsabilizados por crimes como armazenamento, venda e compartilhamento desse tipo de material.

Terminologia e orientação

Embora a legislação brasileira ainda utilize o termo “pornografia” no Estatuto da Criança e do Adolescente, especialistas e organismos internacionais recomendam o uso de expressões como “violência sexual contra crianças e adolescentes”, por refletirem melhor a gravidade das infrações.

A Polícia Federal também reforça a importância da vigilância por parte de pais e responsáveis quanto ao uso da internet por menores. O acompanhamento das atividades online, aliado ao diálogo e à orientação sobre riscos no ambiente digital, é considerado essencial para prevenir situações de violência e incentivar a denúncia de comportamentos suspeitos.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Marcio Santos / Caçadores de Notícias)
Crime Violento Há 3 horas

Mulher de 62 anos é assassinada em Pejuçara; companheiro é principal suspeito

Homem também foi encontrado sem vida e polícia trata o caso como possível feminicídio seguido de suicídio.

 (Foto: Reprodução / Guia Crissiumal)
Tráfego Comprometido Há 1 dia

Ponte na ERS-305 entre Crissiumal e Três Passos sofre novos danos após passagem de caminhão

Fato ocorreu no início da manhã dessa segunda-feira.

 (Foto: Produzida Com Recurso de IA)
Ação Policial Há 1 dia

Brigada Militar resgata mulher e criança em caso de cárcere privado em Frederico Westphalen

Suspeito foi preso em flagrante após tentar fugir durante intervenção policial.

 (Foto: Efetivo 7º BPM)
Ação Policial Há 1 dia

Homem é detido com grande quantidade de notas falsas em Três Passos

Prisão ocorreu durante operação e suspeito foi encaminhado à Polícia Federal.

 (Foto: Rádio Ciranda Reprodução)
Trânsito Há 1 dia

Saída de pista deixa motorista ferido na ERS-571, entre Santo Augusto e Chiapetta

O motorista, que viajava sozinho, foi socorrido pela ambulância da Saúde de Chiapetta e encaminhado ao Hospital de Santo Augusto

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 30°
27° Sensação
2.28 km/h Vento
62% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h02 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Quarta
29° 17°
Quinta
27° 15°
Sexta
16°
Sábado
14°
Domingo
14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 11 minutos

Educação financeira na escola é aprovada pela CAE
Saúde Há 11 minutos

Vigilância do câncer relacionado ao trabalho ganha novas diretrizes
Saúde Há 11 minutos

Congresso do Cepon abre inscrições e submissão de trabalhos científicos
Tecnologia Há 43 minutos

Benefícios e premiações aumentam retenção de talentos
Senado Federal Há 43 minutos

Cursos do ILB estão abertos à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,92 -0,92%
Euro
R$ 5,75 -0,79%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 425,469,60 +1,75%
Ibovespa
186,448,23 pts 0.46%
Mega-Sena
Concurso 3003 (02/05/26)
08
24
27
37
47
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 7016 (04/05/26)
02
29
31
39
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3676 (04/05/26)
04
05
06
08
10
13
15
16
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2919 (04/05/26)
06
07
26
27
32
40
41
45
49
59
60
61
67
76
80
84
87
88
92
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2952 (04/05/26)
05
12
17
24
26
32
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias