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Mulher de 62 anos é assassinada em Pejuçara; companheiro é principal suspeito

Homem também foi encontrado sem vida e polícia trata o caso como possível feminicídio seguido de suicídio.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Gaúcha ZH
05/05/2026 às 09h13
Mulher de 62 anos é assassinada em Pejuçara; companheiro é principal suspeito
(Foto: Marcio Santos / Caçadores de Notícias)

Uma idosa de 62 anos perdeu a vida no final da tarde de segunda-feira (4) no município de Pejuçara, localizado na região noroeste do Estado. O principal suspeito do crime é o próprio parceiro da vítima. O fato ocorreu dentro de uma casa situada na Rua Henrique Scarpelini, no Bairro Rio Branco, e está sendo apurado como feminicídio.

Conforme informações da Brigada Militar, a vítima foi identificada como Claudete Lucia Darui. A causa exata da morte ainda está sendo analisada pela perícia, porém há indícios de que ela tenha sido atingida com golpes de faca.

O homem apontado como autor, Armando Schmeling, de 70 anos, também foi localizado morto no imóvel. A hipótese inicial é de que ele tenha cometido suicídio após o crime. Ambos estavam em um dos quartos da residência. Já na sala, os policiais encontraram uma faca sobre uma mesa, possivelmente utilizada na ação.

Ainda de acordo com a Brigada Militar, não havia registros de medidas protetivas em favor da vítima.

Caso seja confirmado como feminicídio, este será o 31º registro desse tipo no Rio Grande do Sul em 2026. A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil.

 

 

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