Brigada Militar resgata mulher e criança em caso de cárcere privado em Frederico Westphalen

Uma operação da Brigada Militar resultou no salvamento de uma jovem e de uma criança na noite de quinta-feira, 30 de abril, em Frederico Westphalen. A ação teve como objetivo interromper uma situação de violência doméstica que também envolvia privação de liberdade.

A vítima, de 20 anos, mesmo amparada por medida protetiva, era mantida contra sua vontade em uma residência pelo ex-companheiro. Após localizar o imóvel, os policiais realizaram a intervenção de forma estratégica, garantindo a retirada segura da mulher e do menor que estava no local.

No momento da chegada da guarnição, o suspeito tentou escapar, mas foi rapidamente alcançado e detido pelos agentes. Após o resgate, as vítimas foram encaminhadas para atendimento médico e, posteriormente, conduzidas à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

O homem, de 31 anos, foi preso em flagrante e apresentado à Justiça, onde deverá responder pelos crimes, evidenciando a atuação eficiente das forças de segurança na proteção das vítimas.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp